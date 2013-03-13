به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان دیلی، نرودا 12 روز بعد از کودتای نظامی سال 1973 که رییس جمهور سوسیالیست سالوادور آلنده را برکنار کرد و ژنرال آگوستو پینوشه را به قدرت رساند درگذشت.

اما در سال 2011 بر پایه ادعاهای راننده نرودا که می‌گفت او مسموم شده، مسئولین به بررسی دلایل مرگ او پرداختند.

دستور نبش قبر ماه گذشته توسط قاضی ماریو کروزا صادر شده بود اما تاریخ دقیقی اعلام نشده بود.

نرودا در 120 کیلومتری غرب پایتخت ساندیاگو در کنار همسرش ماتیلد اوروتیا در آیلا نگرا دفن شده است. او که سال 1971 برنده جایزه نوبل ادبیات شد، بیشتر برای اشعار عاشقانه اش و همچنین شعر حماسی‌اش «کانتو ژنرال» شناخته شده است.

سیستم قضایی شیلی دستور نبش قبر را بعد از این صادر کرد که در سال 2011 حزب کمونیست شیلی درخواست خود را رسما اعلام کرد. این درخواست بعد از ادعای مانوئل آرایا که رسما اعلام کرد ماموران پینوشه نرودا را در حالی که در بیمارستان برای سرطان بستری شده بود، مسموم کردند، طرح شد.