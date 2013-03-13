ادامه نقض حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ انتقاد از دخالتهای مستمر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الجدید، فایز شکر رئیس حزب 'عربی سوسیالیست' لبنان گفت: سیاست بی طرفی لبنان همان است که از زبان عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان گفته شده است.

وی افزود: احدی نمی تواند گزندی به مقاومت در لبنان و مقاومت در منطقه وارد کند. شکر بیان کرد: ستیزه جویان از هر نقطه جهان برای نابودی نظام مقاومت می آیند و طرح توطئه و فتنه وجود دارد.

وی اظهار داشت : آمریکایی ها به دنبال راهکاری در سوریه هستند که منافع آنها را تضمین کند و هر طرفی بیانیه ژنو را مطابق رای خود تفسیر می کند و نظام سوریه به نیابت از همه آزادگان می جنگد.

شکر گفت: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نامزد و موفق خواهد شد.

از سوی دیگر منابع لبنانی گزارش دادند: هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق العرقوب، مرجعیون و حاصبیا نقض کردند.

خبر دیگر اینکه منابع پارلمانی وابسته به جریان هشت مارس(حامی مقاومت) لبنان با اشاره به دخالتهای آمریکا در امور داخلی این کشور اعلام کردند: مشکل بزرگ درباره قانون انتخابات، دخالتهای آمریکا و همپیمانان عرب آن در خلیج فارس است و واشنگتن به همپیمانان خود در لبنان توصیه کرده است که با هر قانونی غیر از قانون دهه شصت مخالفت کنند.