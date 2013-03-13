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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

اخبار لبنان/

ادامه نقض حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ انتقاد از دخالتهای مستمر آمریکا

ادامه نقض حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ انتقاد از دخالتهای مستمر آمریکا

نقض مجدد حریم هوایی لبنان از سوی هواپیماهای رژیم صهیونیستی و انتقاد لبنانی ها از دخالتهای آمریکا در مسائل داخلی از مهمترین اخبار لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الجدید، فایز شکر رئیس حزب 'عربی سوسیالیست' لبنان گفت: سیاست بی طرفی لبنان همان است که از زبان عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان گفته شده است.

وی افزود: احدی نمی تواند گزندی به مقاومت در لبنان و مقاومت در منطقه وارد کند. شکر بیان کرد: ستیزه جویان از هر نقطه جهان برای نابودی نظام مقاومت می آیند و طرح توطئه و فتنه وجود دارد.

وی اظهار داشت : آمریکایی ها به دنبال راهکاری در سوریه هستند که منافع آنها را تضمین کند و هر طرفی بیانیه ژنو را مطابق رای خود تفسیر می کند و نظام سوریه به نیابت از همه آزادگان می جنگد.

شکر گفت: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نامزد و موفق خواهد شد.

از سوی دیگر منابع لبنانی گزارش دادند: هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق العرقوب، مرجعیون و حاصبیا نقض کردند.

خبر دیگر اینکه منابع پارلمانی وابسته به جریان هشت مارس(حامی مقاومت) لبنان با اشاره به دخالتهای آمریکا در امور داخلی این کشور اعلام کردند: مشکل بزرگ درباره قانون انتخابات، دخالتهای آمریکا و همپیمانان عرب آن در خلیج فارس است و واشنگتن به همپیمانان خود در لبنان توصیه کرده است که با هر قانونی غیر از قانون دهه شصت مخالفت کنند.

کد مطلب 2018157

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