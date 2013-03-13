کشف 74 درصد سرقتهای مهم در گلستان/ ممنوعیت تردد موتورسیکلت در جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي استان گلستان با اشاره به اقدامات و فعاليت هاي مؤثر پليس در سال جاري گفت: 74 درصد سرقت هاي مهم در گلستان كشف شده است.

سردار سيد محمود ميرفيضي از روند روبه كاهش جرائم خشن در سال جاري در اين استان خبر داد و با اشاره به كاهش 13 درصدي سرقت هاي مسلحانه در استان گفت:طي اين مدت سرقت هاي به عنف نيز 11 درصد كاهش را نشان مي دهد.

وي با بيان اين كه با اقدامات و تمهيدات صورت گرفته سرقت طلا فروشي در استان وجود نداشته است تصريح كرد: ميزان وقوع جرائم خشن طي اين مدت 86 درصد كاهش داشته است.

دستگيري دو سارق سيم كابل برق در "آق قلا"

فرمانده انتظامي آق قلا استان گلستان از دستگيري 2 سارق كه اقدام به سرقت سيم كابل برق مي كردند خبر داد.

سرهنگ اميريان گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت سيم كابل برق در سطح منطقه موضوع به صورت ويژه در دستوركار مأموران قرار گرفت و گفت: پس انجام بررسي هاي لازم و استفاده از توان مشاركت هاي مردمي يكي از سارقان حين سرقت دستگير و جهت انجام تحقيقات به پليس آگاهي منتقل شد.

اين مقام انتظامي تصريح كرد: در تحقيقات تخصصي به عمل آمده متهم به سرقت سيم هاي كابل برق در سطح منطقه با همكاري يكي از همدستانش اعترف كرد.

تردد موتورسيكلت در جاده هاي گلستان ممنوع

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي گلستان از اجراي محدوديت هاي ترافيكي براي تردد موتورسيکلت ها همزمان با آغاز طرح نوروزي در سطح جاده هاي گلستان خبر داد.

سرهنگ عليرضا قدمي گفت: همزمان با آغاز طرح نوروزي پليس راه و به منظور تسهيل در روانسازي ترافيك از ابتداي طرح نوروزي تا پايان روز 15 فروردين ماه 92 تردد موتورسيكلت در بزرگراه ها و جاده هاي اصلي ممنوع است.

وي گفت: اين محدوديت در روزهاي 27 اسفند ماه تا پايان روز 30 اسفند ماه براي انواع تريلي،كاميونت بجز وسايل نقليه سوختي و فاسد شدني نيز اجرا مي شود.

سرهنگ قدمي تصريح كرد : تردد تريلي و كاميونت از روز هاي دوازدهم فروردين ماه تا پايان روز شانزدهم فروردين ماه از محور گلوگاه به گرگان و جنگل گلستان به چمن بيد خراسان شمالي و بالعكس، از ساعت 7 صبح الي 12شب بجز وسايل نقليه حامل مواد سوختي و فاسد شدني نيز ممنوع خواهد بود.