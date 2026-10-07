بررسی میدانی وضعیت پارس جنوبی با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر چهارشنبه با اشاره به ورود اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر اظهار کرد: بررسی دقیق و میدانی وضعیت زیرساخت‌های نفت و انرژی و تحلیل ابعاد راهبردی این حوزه با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و سناریوهای احتمالی درگیری‌های نظامی، از محورهای اصلی این سفر است.

وی افزود: هیئت کمیسیون اصل ۹۰ در نخستین مرحله از سفر خود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حضور یافت و با بازدید از مجموعه‌های نفتی و انرژی، وضعیت عملیاتی و زیرساختی این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

بررسی آمادگی زیرساخت‌های انرژی

پورکبگانی تصریح کرد: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه سفر در مرکز استان بوشهر و جزیره خارگ نیز حضور خواهند یافت و از زیرساخت‌های کلیدی حوزه انرژی در این مناطق بازدید می‌کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم ادامه داد: در این بازدیدها تلاش می‌شود ضمن بررسی شرایط موجود، میزان آمادگی زیرساخت‌های حیاتی حوزه انرژی برای مواجهه با چالش‌های احتمالی ناشی از تحولات و تنش‌های منطقه‌ای نیز ارزیابی شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی زیرساخت‌های انرژی استان بوشهر گفت: این استان از جایگاه ویژه‌ای در صنعت نفت، گاز و انرژی کشور برخوردار است و بررسی میدانی ظرفیت‌ها و الزامات پدافندی و عملیاتی این زیرساخت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

رسیدگی به مطالبات مردم بوشهر

پورکبگانی همچنین رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم استان را از دیگر محورهای سفر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد و گفت: شکایات و درخواست‌های شهروندان بوشهری از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف نیز در جریان این سفر بررسی و پیگیری خواهد شد.

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه به دعوت نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و جزیره خارگ وارد استان بوشهر شدند تا ضمن بررسی میدانی زیرساخت‌های نفت و انرژی، آمادگی این حوزه در برابر چالش‌های احتمالی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را ارزیابی و مطالبات مردم استان را پیگیری کنند.