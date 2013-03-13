واحدهای پذیرایی و اقامتی در ایام نوروز نظارت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر٬ مجتبی رضوانی صبح روز چهارشنبه در حاشیه مانور آمادگی و استقرار دستگاه های امداد و نجات در اراک در جمع خبرنگاران گفت: این گشت بازرسی به منظور به حداقل رساندن تخلف و نظارت به فعالیت های واحدهای پذیرایی، اقامتی و دفاتر مسافرتی در این مدت به فعالیت می پردازد.

وی با اشاره به اینکه، نیروهای آتش نشانی، حمل و نقل و پایانه ها، پلیس راه، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، سازمان جوانان هلال احمر، شهرداری، امداد و نجات جاده ای، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی و راه و شهرسازی آمادگی برای اجرای طرح نوروزی را دارند٬ افزود: این عزیزان با جدیدترین وسایل امداد جاده ای و حمل و نقل برای حضور در محوره های مختلف در ایام نوروز آماده اند.

رضوانی با اشاره به اهمیت آسایش خاطر مسافران نوروزی خاطر نشان کرد: علاوه بر فراهم آوردن امکانات برای مسافران و گردشگران در ایام نوروز٬ تخلفات احتمالی رانندگان در محور های استان مرکزی به شیوه نا محسوس کنترل می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی به برگزاری برنامه های مختلف از جمله مراسم استقبال از بهار٬ برپایی نمایشگاه و فروشگاه سوغات و محصولات فرهنگی و صنایع دستی استان و همچنین جشنواره ملی صدای پای بهار اشاره کرد.

مانور آمادگی و استقرار دستگاه های امداد و نجات در ارا ک با حضور ناظرین و راهنمایان به همراه خودروهای گشت نوروزی از مقابل این اداره کل در شهر اراک اجرا شد.

این مانور در سطح مراکز استان و شهرستان ها به مناسبت فرارسیدن سال جدید برگزار می شود.