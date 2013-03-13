یارانه بذر تا پایان سال جاری به کشاورزان استان مرکزی پرداخت می شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به ازای هر کیلوگرم بذر اصلاح شده 135 تومان یارانه پرداخت می شود.

غلامحسین خدرایی اضافه کرد: از ابتدای امسال سه هزار تن بذر اصلاح شده ی گندم و جو بین زارعین توزیع شده است که با احتساب هز کیلوگرم بذر 135 تومان در مجموع 381 میلیون تومان به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی از پرداخت یارانه بذر اصلاح شده حبوبات نیز خبر داد و افزود: کشاورزانی که بذر اصلاح شده را مورد تایید مرکز تحقیقات را دریافت نمودند به ازای هر کیلوگرم 500 تومان یارانه دریافت می کنند.

خدرایی افزایش 10 تا 30 درصد عملکرد تولید در واحد سطح ، مقاومت در برابر تنش های خشکی و سرمازدگی ، افزایش کیفیت و راندمان محصول و کاهش هزینه های تولید را از جمله مزایای استفاده از بذر اصلاح عنوان کرد.