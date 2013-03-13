هشدار صریح مراجع درپی رفتارهای اخیر دولت/ دیگر نباید سکوت کرد

وی با تاکید بر این که مسائل دردناکی در این روزها اتفاق میافتد که انسان نمیداند در مقابل آن چه کار کند، ابراز داشت: پیامبر(ص) در حدیثی میفرماید زمانی بر امت من میآید که امر به معروف و نهی از منکر ترک و جای منکر و معروف عوض میشود.
استاد درس خارج حوزه با تأکید بر این که باید از زمانی که معروف منکر و منکر معروف شود ترسید، افزود: اگر بخواهیم به اینجا نرسیم باید علما، فضلا و شخصیتها منکر را که مشاهده میکنند بگویند و متاسفانه خیلیها نمیگویند و اعتراضی نمیکنند.
وی یادآور شد: حوادث اسفناک و دردناکی که در جریان مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ونزوئلا واقع شد، در مجموع اسف آور بود، وقتی این مسائل را نگوییم کم کم منکر معروف میشود و معروف منکر.
آیت الله مکارم از موضع گیری صریح آیت الله یزدی در قبال این مسئله تقدیر کرد و افزود: من از اقدام به جای آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خوشم آمد و به هفده نفر از نمایندگان مجلس نیز در این مورد موضع گیری کردند که جای تقدیر است.
کسی که می گوید منتظر امام زمان هستم نباید فساد را ترویج کند
آيت الله العظمي لطف الله صافي با طرح این سوال که چرا بايد در مقابل اين همه خلاف شرع سكوت كرد و آيا هنوز هم جاي توجيه باقي مانده است، گفت: مگر ميشود كسي بگويد كه من منتظر امام زمان (عج) هستم و يا قرآن را قبول دارم ولي در مقابل اين همه فساد و بيبندوباري ساكت باشد؟
استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه نبايد وضعيت طوري شود كه معروف، منكر و منكر، معروف جلوه داده شود، گفت: اشخاصي كه عمداً احترام احكام اسلام را از بين ميبرند و فسق و فجور را در مملكت ترويج ميكنند، در پيشگاه خداوند متعال و ارواح طيبه شهيدان مسئول هستند.
آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه خدا شاهد است من غصهدار و ناراحت هستم، گفت: احكام اسلام را مسخره ميكنند و هتك حرمت مينمايند. اين همه مخارج و هزينههاي زياد و ولخرجي از بيت المال جواب دارد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه ما از مجلس و قوه قضائيه توقع داريم كه به وظيفه شرعي خود عمل نمايند و جلوي اين فسادها را بگيرند، افزود: نظامي كه با خون هزاران شهيد آبياري شده است، نبايد آن را با كارهاي نسنجيده و خلاف شرع سبك و تضعيف كنيم. همه ما امروز در مقابل ارواح مقدس شهيدان مسئوليم و بايد پاسخگو باشيم.
به رئیس جمهور نصیحت مشفقانه داریم که در مدت باقیمانده آرامش را حفظ کند
همچنین آیتلله محمد یزدی در واکنش به اظهارات احمدی نژاد در وصف هوگو چاوز گفته است: هر مسئولی در این نظام وقتی اظهاراتی را مطرح میکند باید در این چارچوب سخن بگوید و نمیتواند از این چارچوب خارج شود.هر کسی نمیتواند در مسائل دینی اظهار نظر کند.
وی افزود: آقای احمدینژاد رئیس جمهور محترم در مواردی در مسائل اعتقادی اظهار نظر کرده و یا برخی اعتقادات را دارد که این اعتقادات از مسلمات شیعه است و ایشان خودشان را از شیعیان درجه یک میدانند.
وی با تاکید براینکه کسی نمیتواند بگوید تابع امام زمان(عج) هستم ولی از نظرات ولی فقیه بالفعل تبعیت نکند، تصریح کرد: امام زمان(عج) که ایشان سخنان خود را با نام آن حضرت شروع و ختم میکند در این کشور یک نایب زنده، حاضر، مدیر و مدبر دارد که تصمیمگیرنده است.
وی خطاب به احمدی نژاد یادآور شد: شما که همیشه اسم امام زمان(عج) را میبرید، مراجع عظام نمایندگان امام زمان(عج) و ولی امر و فرمانده کل قوا نایب امام زمان(عج) هستند، تصمیم ایشان تصمیم امام زمان(عج) است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،با اشاره به نامه تسلیت احمدی نژاد برای چاوز گفت: ایشان در جریان فوت آقای چاوز رئیس جمهور ونزوئلا تسلیت نامه مفصلی نوشتند که این امر طبیعی و عرفی است. با این وجود اینکه یک انقلابی آزادیخواه را در ردیف شخصیتهای بالای دینی قرار داده و تعبیراتی مطرح کنیم مبنی بر اینکه وی همراه حضرت عیسی(ع) و حضرت ولیعصر(عج) باز میگردد و کارهای خودش را انجام میدهد جای سئوال دارد.
وی خطاب به احمدی نژاد خاطرنشان کرد: شما درباره رجعت که یکی از اصول مسلم شیعه است چقدر مطالعه کردید؟ بحث رجعت از نظر منابع و فروعات دارای حساسیت ویژهای است .شما در اجراییات موظف هستید از ولی امر اطاعت کرده و مراجع عظام را مورد توجه قرار دهید. نصیحت مشفقانه داریم که در مدت باقیمانده آرامش را حفظ کرده و از بیان مسائل اختلافی خودداری کنید، بپذیرید که اطلاعات دینی لازم را ندارید و اگر لازم بود بپرسید.
آیتالله محمد یزدی گفت: به یقین تعبیر «شهید» خلاف بوده و با فرهنگ اسلامی نمیخواند؛ این تعبیر بدون دلیل صورت گرفته و پس از آن هم مسخرهبازیهایی در مراسم درگذشت انجام شد. وی برخورد احمدینژاد با مادر هوگو چاوز را مورد توجه قرار داد و افزود: من کاری به شرع، حلال و حرام و جایز و غیرجایز بودن آن ندارم که آن فرد پیرزن است، این توجیهات را کاری ندارم، اما عزت یک ريیسجمهور را باید حفظ کرد. شما ريیسجمهور یک کشور اسلامی هستید، دست دادن و بغل کردن در یک مراسم رسمی چه معنایی دارد؟ این وضع بسیار بدی است.
وی با اشاره به توجیهات صورت گرفته توسط معاون ريیسجمهور پس از این عمل گفت: آقای میرتاجالدینی که در عکس و فیلم هم بوده، من به او هم نصیحت میکنم، شما که یک عمامه به سر هستید و لباس روحانیت بر تن کردهاید، چرا این کار را میکنید؟ اگر برای ارشاد و هدایت ريیسجمهور رفتهاید، باید همین کار را انجام دهید نه اینکه کاری را که صورت گرفته، تکذیب کنید.
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