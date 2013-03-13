هشدار صریح مراجع درپی رفتارهای اخیر دولت/ دیگر نباید سکوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حضور احمدی نژاد در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا با حاشیه هایی همراه بود و برخی رفتارهای رئیس جمهور در این مراسم واکنش علما و مراجع تقلید را در پی داشت.

وی با تاکید بر این که مسائل دردناکی در این روزها اتفاق می‌افتد که انسان نمی‌داند در مقابل آن چه کار کند، ابراز داشت:‌ پیامبر(ص) در حدیثی می‌فرماید زمانی بر امت من می‌آید که امر به معروف و نهی از منکر ترک و جای منکر و معروف عوض می‌شود.

استاد درس خارج حوزه با تأکید بر این که باید از زمانی که معروف منکر و منکر معروف شود ترسید، افزود: اگر بخواهیم به اینجا نرسیم باید علما، فضلا و شخصیت‌ها منکر را که مشاهده می‌کنند بگویند و متاسفانه خیلی‌ها نمی‌گویند و اعتراضی نمی‌کنند.

وی یادآور شد: حوادث اسفناک و دردناکی که در جریان مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ونزوئلا واقع شد، در مجموع اسف آور بود، وقتی این مسائل را نگوییم کم کم منکر معروف می‌شود و معروف منکر.

آیت الله مکارم از موضع گیری صریح آیت الله یزدی در قبال این مسئله تقدیر کرد و افزود:‌ من از اقدام به جای آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خوشم آمد و به هفده نفر از نمایندگان مجلس نیز در این مورد موضع گیری کردند که جای تقدیر است.

کسی که می گوید منتظر امام زمان هستم نباید فساد را ترویج کند آیت الله صافی گلپایگانی نیز با ابراز نگراني شديد از حوادث و اتفاقات چند روز گذشته، ابراز تنفر و انزجار از رفتارهای خلاف شرع را وظیفه همه دوستداران اهل بيت(ع) عنوان کرد و گفت: از مجلس و قوه‌ قضائيه توقع داريم كه به وظيفه شرعي خود عمل نمايند.