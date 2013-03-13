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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۳۴

معاون سیاسی جامعه روحانیت اعلام کرد:

مدل انتخاباتی جامعه روحانیت نهایی شد؛ ائتلاف جامع همه اصولگرایان

مدل انتخاباتی جامعه روحانیت نهایی شد؛ ائتلاف جامع همه اصولگرایان

معاون سیاسی جامه روحانیت مبارز درباره شیوه انتخاباتی مورد نظر این تشکل روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، گفت:"ائتلاف جامع اصولگرایی" مدل ارائه شده توسط جامعه روحانیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جامعه روحانیت مبارز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در پایان جلسه جامعه روحانیت اظهار کرد: در این جلسه آخرین گزارشات سیاسی دریافت شد، الحمدلله فضای کشور در حال نزدیک شدن به فضای انتخاباتی است.

وی همچنین گفت: حضور کاندیداهای مختلف سبب غنای انتخاباتی بوده و امکان انتخاب بیشتری را به مردم می دهد.

معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد که این تشکل به نظر جامع انتخاباتی رسیده و یک ائتلاف جامعی را برای اصولگرایان نهایی کرد که خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده بسیار نزدیک اطلاعات بیشتری از این مدل ارائه شود تا با ساماندهی اصولگرایان همه به توافق در کاندیداها، نظر واحد و ائتلاف قابل قبول اصولگرایی برسند.
 

کد مطلب 2018382

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