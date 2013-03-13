باهنر در مشهد رسما اعلام کاندیداتوری کرد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین یکی از گزینه های انتخاب شده جبهه پیروان خط امام و رهبری برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
این کاندیدای جبهه پیروان امشب در جوار ملکوتی امام رضا (ع) در میان جمعی از اصولگرایان استان خراسان رضوی رسما اعلام کاندیداتوری کرد.
باهنر در مورد اعلام کاندیداتوری خود گفت: تاکنون 7 بار از ملت شریف ایران رای اعتماد کسب کرده ام که برای هشتمین بار جهت حضور برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شدم کاندیداتوری خود را در کنار صحن ملکوتی امام هشتم اعلام می کنم که به مدد ایشان این بار نیز بتوانم شایسته رای اعتماد مردم برای هشتمین بار باشم.
پیش از این خبرگزاری مهر از اعلام کاندیداتوری باهنر در 23 اسفندماه در مشهد خبر داده بود.
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