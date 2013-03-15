به گزارش خبرگزاري مهر، آیت الله رضا استادی عصر پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی صاحب عروه با اشاره به برخی تالیفات مرحوم سید یزدی اظهار کرد: نخستین کتاب مهم عروة الوثقی است که اصل آن سه جلد است.

وی افزود: تاکنون شرح و حاشیه های فراوانی بر عروه نگاشته شده که نخستین مورد آن توسط آیت الله العظمی اراکی بوده و ابتدای کار هم در زمانی حیات مرحوم سید صورت گرفته است.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه رسالات و آثار علمی فراوانی از مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی به جا مانده است گفت: کتاب سوال و جواب مرحوم صاحب عروه از هم دیگر آثار ارزشمند وی به شمار می رود.

وی ادامه داد: در گذشته 700 سوال و جواب از صاحب عروه توسط مرحوم کاشف الغطاء به چاپ رسیده بود و ستاد کنگره هم 700 مورد دیگر را پس از بررسی های فراوانی به آن افزود و اینک کتابی شامل 1400 سوال و جواب ایشان منتشر شده است.

آیت الله استادی با تاکید بر توجه بیشتر به آثار اصولی مرحوم سید یزدی تصریح کرد: این فقیه بزرگ در مسائل اصولی هم مطالعات و آثار فراوانی دارد که باید مورد توجه حوزه های علمیه قرار گیرند.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه بیان داشت: حاشیه بر مکاسب مرحوم صاحب عروه هم که به تایید مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید یکی از برترین حاشیه ها بر این کتاب است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر تولید علم توسط حوزه های علمیه افزود: مرحوم سید یزدی از جمله افرادی بود که هراسی از بیان سخن نو و تولید مطالب جدید نداشت و سیره او باید مورد توجه حوزه های علمیه قرار گیرد.

آیت الله استادی شرایط امروز حوزه را متفاوت با دوره های گذشته دانست و تاکید کرد: وظایف و تکالیف حوزه های علمیه و روحانیون با گذشته فرق کرده و باید مراقبت بیشتری در خصوص حرکت در مسیر صحیح و برخورد با بیت المال داشته باشیم زیرا نگاه مردم به روحانیون است.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه ارتباط معنوی و پیوند روحانی صاحب عروه با خداوند را مورد توجه قرار داد و افزود: صحیفه کاظمیه شامل 17 دعا، رساله ای مجزا مشتمل بر 300 جمله قصار که شباهت فراوانی به کلمات قصار امیرالمومنین(ع) دارد و نیز مناجات نامه فارسی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

وی از انتشار 6 شماره ویژه نامه کنگره بین المللی صاحب عروه خبر داد و گفت: بیش از 50 عنوان مقاله تخصصی در رابطه با ابعاد مختلف شخصیتی مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در این نشریات به چاپ رسیدند.

آیت الله استادی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به انجام کارهای عمقی در رابطه با صاحب عروه بیان داشت: باید سعی کنیم منویات رهبری را در این خصوص به طول کامل تحقق بخشیم.

صاحب عروه بزرگ ترین اندیشمند شیعه در زمان خود بود

یکی از نمایندگان مجلس عراق گفت: مرحوم سید یزدی را می توان بزرگ ترین اندیشمند و والاترین شخصیت موثر در بیداری عمومی شیعیان در زمان خود دانست.

حجت الاسلام سید محمود هنداوی در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی صاحب عروه طی مقاله‌ای که ارائه داد با اشاره به برخی افراد که قلم های آنان در اختیار بیگانگان قرار دارد اظهار کرد: برخی مواضع از این منظر قابل بررسی هستند اما مراجع تقلید آشنایی بیشتری با زمانه خویش دارند و حقایق را بیان می کنند.

وی مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی را مرجعی بزرگ در حوزه اندیشه شیعی دانست و افزود: او را می توان امتداد وارثان انبیاء و خلیفه پس از ائمه اطهار(ع) نامید زیرا وظایف و تکالیف خود را در این عرصه به خوبی انجام می داد.

نماینده مجلس عراق افزود: یک مجتهد مطلق باید دارای شرایط و صفات ویژه ای باشد که همه آنها در شخصیت صاحب عروه جمع بود.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب عروه از روستایی دور افتاده در یزد وارد حوزه نجف می شود در حالیکه مراجع و فقهای بزرگی در این شهر سکونت داشتند و با این حال به بزرگ ترین مرجعیت علمی می رسند؛ رهبری دینی تنها به دانستن فقه و اصول نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم دارد.

هنداوی با اشاره به رساندن شیعه به ساحل امن توسط خداوند در قرن اخیر به دست افرادی چون صاحب عروه عنوان داشت: مرحوم سید یزدی را می توان بزرگ ترین اندیشمند و والاترین شخصیت موثر در بیداری عمومی شیعیان در زمان خود دانست.

نماینده مجلس عراق گفت: صدور فتوای جهاد علیه انگلیسی ها و روس ها و نیز تلاش برای تقریب میان مذاهب اسلامی از دیگر فعالیت های اجتماعی و سیاسی مرحوم صاحب عروه محسوب می شوند.