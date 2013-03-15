به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس افزود: روز پنجشنبه بخاطر مراسم اولین سالگرد درگذشت پدرم به قم رفته بودم و اصلا از ماجرای خداحافظی ناگهانی مهدی مهدوی‌کیا اطلاع نداشتم. شب که به تهران رسیدم از این موضوع مطلع شدم و بلافاصله با یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم، تماس گرفتم تا بدانم جریان از چه قرار است. گل‌محمدی هم به بنده توضیح داد که نشستی قبل از تمرین بین او و مهدوی‌کیا برگزار شده بوده و مسائلی در این جلسه مطرح شده است. گل‌محمدی به بنده اعلام کرد به هیچ عنوان مشکلی با مهدوی‌کیا ندارد و با جدایی او از تیم مخالف است و مهدوی‌کیا را به عنوان کاپیتان و بزرگتر تیم مایه قوت قلب خودش و بازیکنان می‌داند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: گل‌محمدی تاکید داشت حضور مهدوی‌کیا در داخل تیم می‌تواند تاثیر مثبت بسیاری داشته باشد. گل‌محمدی عنوان کرد از وجود مهدوی‌کیا در تیم استقبال می‌کنم. او حتی از بنده درخواست کرد با مهدوی‌کیا صحبت کنم تا او حتما در کنار تیم بماند.

رویانیان در این باره تصریح کرد: بنده با جدایی مهدوی‌کیا و خداحافظی‌اش مخالف هستم. بر ما پوشیده نیست که مهدوی‌کیا در نیم فصل اول موثرترین بازیکن تیم بود و در آن روزهای تلخ با گل‌ها و پاس گل‌هایش به داد تیم رسید و برای پرسپولیس فراتر از یک کاپیتان زحمت کشیده و دلسوزی کرد. مهدوی‌کیا اسطوره اخلاق ورزش ایران است و باشگاه پرسپولیس بر خود می‌داند که چنین ستاره‌ای دارد.

وی افزود: کاپیتان پرسپولیس در همین هفته‌ها از سوی رسانه‌ها و نهادهای مختلف در نظرسنجی‌های صورت گرفته و به عنوان ورزشکار اخلاق سال ایران برگزیده شده و ما حرمت و عزت این بازیکن عزیز که قبل از شروع فصل به احترام پرسپولیس و هوادارانش قرارداد سفید امضاء کرد را به بهترین شکل حفظ خواهیم کرد. مهدوی‌کیا تاکنون حرفی از پول و مبلغ قراردادش نزده و آن قدر منش و اخلاقیات این بازیکن ستودنی است که حیف می‌دانم از او حتی پس از پایان دوران بازیگریش در باشگاه و تیم پرسپولیس استفاده نشود.

مدیرعامل سرخپوشان خاطرنشان کرد: اتفاقا گل‌محمدی در جلسه روز پنجشنبه از مهدوی‌کیا درخواست کرده فصل بعد به عنوان مربی و بزرگتر بازیکنان در تیم باشد و به سرمربی تیم کمک کند. بنابراین بنده در این باره قطعا قبل از سفر به مکه مکرمه گفتگو خواهم کرد و نظرات او را جویا می‌شوم اما هرگز نمی‌گذارم مهدوی‌کیا در این مقطع از فصل خداحافظی کند و جدایی‌اش به گونه‌ای باشد که شأن این بازیکن پر افتخار و با اخلاق حفظ نشود.

رویانیان در پایان گفت: برای بنده مسائل اخلاقی یک ورزشکار به نوعی فراتر از مسائل فنی ارجعیت و ارزش دارد و باید بگویم براساس درخواست سرمربی تیم و همچنین نظر شخصی خودم حتما با مهدوی‌کیا صحبت می‌کنم تا او در کنار تیم بماند و خداحافظی‌اش را نیز به پایان فصل موکول کند.