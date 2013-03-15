علی دوستی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خداحافظی مهدی مهدوی کیا از فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: مهدی مهدوی کیا همیشه در فوتبال الگو بوده و جوانان کشور باید از ایشان از نظر اخلاقی، شخصیتی و فنی الگو بگیرند زیرا او همیشه در این موارد بزرگ بوده است و قطعا در جرگه مدیریت هم با توجه به تجربه بالا، دانش، هوش و زیرکی که دارد، می تواند افتخارات بزرگی برای فوتبال ایران کسب کند

وی در خصوص اینکه آیا مهدوی کیا برای خداحافظی از فوتبال با او مشورت کرده است، اظهار داشت: ما با هم زیاد صحبت می کنیم و قرار بود او در پایان مسابقات امسال خداحافظی کند ولی انگار شرایطی پیش آمد که زودتر این تصمیم را اجرایی کند. من فکر می کنم مهدی بهترین تصمیم را گرفت و از امروز تمام فکر خود را معطوف بحث مربیگری خواهد کرد و با اقتدار و قدرت در این عرصه گام برخواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران با بیان اینکه مهدی در آخرین بازیگری و آخرین تمرینی که در آن حضور داشت از لحاظ فنی و بدنی سعی کرد برنامه های آماده سازی را پیگیری کند، اضافه کند: من مطمئنم مهدی در عرصه مربیگری هم با اقتدار پیش خواهد رفت. این بسیار خوب است انسان همیشه با قدرت کنار برود و مهدی این کار را کرد. شیر باید شیر بودن خود را حفظ کند. به همین دلیل است که می گویم مهدی بهترین تصمیم را گرفت و امروز میدان را به بهترین شکل برای جوانان خالی کرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: مهدی با تفکر بزرگی که دارد قطعا در عرصه های مدیریت و مربیگری فوتبال هم می تواند با قدرت کارش را پیش ببرد.

دوستی مهر در پاسخ به این سئوال که آیا مهدوی کیا به همراه تیم زیر 17 سال در مسابقات جام جهانی نوجوانان شرکت خواهد کرد، اظهار داشت: این باعث افتخار ماست که بازیکن بزرگی مانند مهدی که همیشه برای بازیکنان نوجوان و جوان می تواند الگو باشد کنارمان قرار گیرد. او می تواند از لحاظ روحی و روانی و فنی برگ برنده ای برای تیم نوجوانان باشد. ما افتخار می کنیم از وجود این بازیکن بزرگ بالای سر بازیکنان نوجوان استفاده کنیم.

وی با تمجید از دیدگاه مهدی مهدوی کیا که می خواهد سرمربیگری را از رده های پایه شروع کند، یادآور شد: آدم هایی که پله پله جلو می روند نه تنها در فوتبال بلکه در تمام عرصه ها موفق هستند اینکه مهدی می خواهد فوتبال را از پایه شروع کند نشان از هوش و زکاوت بالای این بازیکن دارد. وقتی کاری را از ریشه شروع و با برنامه جلو برویم قطعا می توانیم در آن موفق باشیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران افزود: آدم های بزرگ همیشه برای رسیدن به جایگاه بزرگ و عملی شدن تصمیمات مهم خود کار را ریشه ای پیش می برند. مهدی هم برای اینکه آینده خوبی در مربیگری داشته باشد این تصمیم قابل تقدیر را گرفته است. این مسئله باعث می شود مربیگری و موفقیت های او در این عرصه تداوم داشته باشد و به اهدافش برسد.

دوستی مهر در پاسخ به این سئوال که آیا جدایی مهدی در این مقطع به پرسپولیس ضربه نمی زند، خاطر نشان کرد: پرسپولیس و استقلال تیم های بزرگی هستند که از کادر فنی و بازیکنان مطرحی سود می برند. مهدی هر موقع تصمیم می گیرد قطعا همه جوانب را در نظر می گیرد و در این خصوص هم مطمئنم این گونه بوده است.

وی اضافه کرد: من مطمئنم مهدی قبل از گرفتن این تصمیم با مسئولان، مدیران و کادر فنی پرسپولیس تعامل کرده و عواقب این تصمیم را در نظر گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در پایان گفت: بار دیگر تاکید می کنم مهدوی کیا که همیشه تصمیمات معقول می گیرد می تواند در عرصه مربیگری همانند عرصه بازیگری کارش را با موفقیت پیش برده و برای فوتبال ایران نتایج بسیار خوبی را کسب کند.