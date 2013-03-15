آغاز به کار پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در شهرک اکباتان از هفته جاری در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد و کلاس های درس آن برگزار شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با راه اندازی این پردیس خودگردان بتوانیم در جهت گسترش تحصیلات تکمیلی و برنامه پنجم توسعه قدم های جدی برداریم.

به گزارش مهر، از دروسی که در این پردیس ارایه می شود می توان به روانشناسی خانواده درمانی، حسابداری، حقوق اقتصادی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق مالکیت فکری،حقوق محیط زیست، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی خانواده درمانی، مدیریت اجرایی ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت مالی، مشاوره – خانواده و میکروبیولوژی اشاره کرد.

همچنین مهندسی برق گرایش مخابرات، جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری، مهندسی هوا و فضا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق گرایش الکترونیک، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات زبان انگلیسی، مدیریت بازرگانی، مهندسی معماری، بازسازی پس از سانحه، طراحی شهری و مدیریت پروژه و ساخت نیز از دیگر دروسی است که در این پردیس ارایه می شود.