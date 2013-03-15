به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا لحظاتی پیش در شهر نیون سوئیس برگزار شد که بر اساس آن 8 تیم حاضر در این مرحله طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

* مالاگا - دورتموند

* رئال مادرید - گالاتاسرای

* پاری سن ژرمن - بارسلونا

* بایرن مونیخ - یوونتوس

بازی های دور رفت مرحله یک چهار نهایی لیگ قهرمانان اروپا روزهای 13 و 14 فروردین 1392 و بازی های دور برگشت 20 و 21 فروردین 1392 برگزار خواهند شد.

نکته جالب در مورد رقابتهای این فصل این است که بعد از 17 فصل برای نخستین بار هیچ تیم انگلیسی در مرحله یک چهارم نهایی حضور ندارد این در حالی است که مالاگا برای اولین بار در طول تاریخ 108 ساله خود در لیگ قهرمانان حضور پیدا می کند و به جمع 8 تیم برتر این رقابتها هم راه پیدا می کند.