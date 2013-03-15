  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

لیگ قهرمانان اروپا؛

بارسلونا به مصاف پاری سن ژرمن می‌‌رود/ یوونتوس به باواریایی ها خورد

بارسلونا به مصاف پاری سن ژرمن می‌‌رود/ یوونتوس به باواریایی ها خورد

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا ظهر جمعه در شهر نیون سوئیس انجام شد که در حساس ترین جدال بایرن مونیخ رو در روی یوونتوس قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا لحظاتی پیش در شهر نیون سوئیس برگزار شد که بر اساس آن 8 تیم حاضر در این مرحله طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

* مالاگا - دورتموند

* رئال مادرید - گالاتاسرای

* پاری سن ژرمن - بارسلونا

* بایرن مونیخ - یوونتوس

بازی های دور رفت مرحله یک چهار نهایی لیگ قهرمانان اروپا روزهای 13 و 14 فروردین 1392 و بازی های دور برگشت 20 و 21 فروردین 1392 برگزار خواهند شد.

نکته جالب در مورد رقابتهای این فصل این است که بعد از 17 فصل برای نخستین بار هیچ تیم انگلیسی در مرحله یک چهارم نهایی حضور ندارد این در حالی است که مالاگا برای اولین بار در طول تاریخ 108 ساله خود در لیگ قهرمانان حضور پیدا می کند و به جمع 8 تیم برتر این رقابتها هم راه پیدا می کند.

کد مطلب 2019131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها