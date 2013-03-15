یوونتوس بهترین تیم ایتالیاست/ آنها را به خوبی می شناسم

به گزارش خبرگزاری مهر، یوپ هاینکس سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ بعد از مشخص شدن قرعه تیمش در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و رویارویی با یوونتوس گفت: به خوبی یوونتوس را می شناسم. بازی های آنها را در دو سال گذشته بارها تماشا کرده ام.

وی افزود: آنها فصل گذشته قهرمان سری آ شدند و به نظر می رسد در این فصل هم اسکودتو را فتح می کنند. در حال حاضر یوونتوس بهترین تیم در ایتالیاست و ورزشگاه فوق العاده ای دارد. آنها از نظر تاکتیکی، دفاعی و تهاجمی تیم بسیار قدرتمندی هستند. مطمئنم تماشاگران دو بازی فوق العاده را بین بایرن مونیخ و یوونتوس شاهد خواهند بود. اما فکر می کنم پیروز این جدال از اکنون مشخص نیست چون یوونتوس تیم قدرتمندی است