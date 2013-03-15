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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

یوپ هاینکس:

یوونتوس بهترین تیم ایتالیاست/ آنها را به خوبی می شناسم

یوونتوس بهترین تیم ایتالیاست/ آنها را به خوبی می شناسم

یوپ هاینکس سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ معتقد است یوونتوس تیم قدرتمندی است و تماشاگران شاهد دو بازی فوق العاده بین بایرن و یووه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوپ هاینکس سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ بعد از مشخص شدن قرعه تیمش در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و رویارویی با یوونتوس گفت: به خوبی یوونتوس را می شناسم. بازی های آنها را در دو سال گذشته بارها تماشا کرده ام.

وی افزود: آنها فصل گذشته قهرمان سری آ شدند و به نظر می رسد در این فصل هم اسکودتو را فتح می کنند. در حال حاضر یوونتوس بهترین تیم در ایتالیاست و ورزشگاه فوق العاده ای دارد. آنها از نظر تاکتیکی، دفاعی و تهاجمی تیم بسیار قدرتمندی هستند. مطمئنم تماشاگران دو بازی فوق العاده را بین بایرن مونیخ و یوونتوس شاهد خواهند بود. اما فکر می کنم پیروز این جدال از اکنون مشخص نیست چون یوونتوس تیم قدرتمندی است

کد مطلب 2019192

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