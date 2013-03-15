ضرورت تذکر مردم به برخی از آقایان که قصد حضور در انتخابات را دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: افرادی که احتمال می دهند در یازدهمین دوره انتخابات رئاست جمهوری و حتی انتخابات شورای شهر رأی بالایی نخواهند آورد ، بی خودی وارد صحنه ی انتخابات نشده و وقت مردم را تلف نکنند و از سویی هزینه هایی را صرف انتخابات نکنند.

وی افزود: مردم نیز با نصیحت ها و تذکرات خودشان این افراد را آگاه کنند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه برخی از شبهات مبنی بر تغییر زمان برگزاری انتخابات رئاست جمهوری بی پایه و اساس است ، ادامه داد: این دوره از انتخابات همانند دیگر دوره ها با حضور گسترده مردم پرشور ، با آرامش و امنیت و با صحت و سلامت برگزار می شود و مردم باید به فردی رأی دهند که از همه جهات شایسته باشد.

وی با بیان اینکه سلطه گران در تلاشند فرصت ها را به تهدید تبدیل کنند ، افزود: دشمن با راه انداختن دعواهای قومی و مذهبی ، تبلیغات سوء به مردم ، تضعیف جایگاه ولایت فقیه ، اعتراض به نتیجه انتخابات و سایر مسائل در تلاشند تا فتنه ای دیگر به راه اندازند که ، هوشیاری مردم و مسئولین در این خصوص لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: پیوند مستحکم مردم با امام امت و رهبری ، حضور هرچه گسترده تر ، هوشیارانه و آگاهانه ی مردم در صحنه ، مشت محکمی بر دهان فتنه گران داخلی و خارجی خواهد بود.

آیت الله مجتهد شبستری در بخش دیگر از سخنان خود به عملیات گازرسانی ایران به پاکستان اشاره کرد و گفت: این گازرسانی قدم بزرگی برای شکست تحریم های آمریکاست و از این طریق می توان گاز را به اروپا نیز انتقال دهند چراکه اروپا نیازمند گاز ایران است.

وی در ادامه به روز پرستار اشاره کرد و گفت: نه تنها پرستاران بلکه تمام شیعیان با الگو گرفتن از مقام حضرت زینب ، باید صبر ، حوصله و استقامت خود را افزایش دهند و از این بانو درس عبرت بگیرند.