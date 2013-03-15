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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

رده بندی لیگ برتر والیبال؛

پیکان با برتری مقابل سایپا سوم شد

پیکان با برتری مقابل سایپا سوم شد

تیم پیکان تهران با برتری مقابل سایپای البرز به عنوان سومی رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار مرحله رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال عصر امروز جمعه بین دو تیم پیکان تهران و سایپای البرز در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان این دیدار شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان تهران موفق شدند با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داده و به عنوان سومی این رقابت‌ها دست پیدا کنند.

گیم نخست این دیدار با نتیجه 26 بر 24 به سود پیکان به اتمام رسید. در گیم دوم این بازی سایپا با ارائه یک بازی زیبا و حساب شده 25 بر 21 مقابل حریف خود به برتری دست یافت تا دیدار یک بر یک مساوی شود. شاگردان نفرزاده در ست سوم دیدار هم 25 بر 23 مقابل پیکان به برتری دست یافتند تا بازی 2 بر یک شود اما گیم چهارم این بازی را پیکانی ها با نتیجه 25 بر 21 بردند تا تکلیف برنده این دیدار به ست پنجم کشیده شود. ست پایانی این دیدار هم با نتیجه 15 بر 13 به سود نماینده تهران به اتمام رسید تا این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان خاتمه یابد.

دیدار نخست دو تیم با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم پیکان به اتمام رسیده بود. با توجه به پیروزی امروز پیکان و نتیجه 3 بر صفر مسابقه نخست شاگردان پیمان اکبری برای دومین دوره پیاپی در رده سوم لیگ برتر والیبال قرار گرفتند. دومین مسابقه از مرحله نهایی این رقابت ها نیز از ساعت 17 امروز میان تیم های کاله آمل و متین ورامین برگزار می شود.

کد مطلب 2019229

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