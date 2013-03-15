پیش بینی انتخابات سه قطبی / شرط باهنر برای کناره گیری از کاندیداتوری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر شامگاه جمعه در جمع مردم کرمان اظهارداشت: حضورم در انتخابات به این دلیل است که احساس تکلیف کرده ام و برای این حضور و اداره کشور برنامه مدون دارم.

وی افزود: تصمیمی برای کناره گیری از انتخابات ندارم و قصد ندارم که به نفع فردی خاص از انتخابات کناره گیری کنم بلکه تمام تلاشم را با توجه به تجربه ای که از هفت دوره حضور در مجلس دارم برای توسعه و حل مشکلات کشور و مردم به کار می گیرم.

باهنر در ادامه افزود: برای کناره گیری یک شرط دارم و آن این است که مجموعه اصولگرایان برای شرکت یک فرد در انتخابات یازدهم به توافق نهایی برسند.

وی در ادامه از نمایندگان ادوار مختلف مجلس و دوستانش یاری خواست و گفت: تصمیم من تشکیل یک دولت واقعی فراجناحی و کارامد با استفاده از نیروهای کار آمد برای حل مشکلات کشور است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی به وجود آمده گفت: باید تمام تلاش دولت بعدی حل این مشکلات و ساماندهی اوضاع کنونی باشد و در این خصوص باید رشد نقدینگی در کشور به صورت جدی کنترل شود.

وی در خصوص نتیجه انتخابات گفت: امیدوارم کسی انتخاب شود که بتواند تهدید ها را به فرصت تبدیل کند و باید در این راستا برنامه ریزی کنیم.

نائب رئیس مجلس افزود: هم اکنون نرخ تورم و نرخ نقدینگی خوب نیست و مسئولان باید فکری به حال این مسائل بکنند و کاندیدها نیز باید در این راستا برنامه داشته باشند.

وی با اشاره به سه قطبی شدن انتخابات گفت: اصلاح طلبان، اصولگرایان و کاندیدهای مورد حمایت رئیس جمهور در این انتخابات رقابت خواهند کرد.

وی در خصوص تعدد کاندیداهای اصولگرایان افزود: این امر را مناسب نمی دانیم و باید اصولگرایان به یک اجماع در این خصوص برسند اما وحدت این نیست که فقط یک نفر باقی بماند بلکه اصولگرایان باید برای مدیریت صحنه انتخابات مدیریت داشته باشند.

باهنر ادامه داد: نباید فراموش کنیم که انتخابات شوراهای اسلامی نیز برگزار می شود و این انتخابات هم از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و باید حق هر دو انتخابات ادا شود.

وی گفت: باید فرصتها را از دست ندهیم و با تمام توان برای توسعه کشور حرکت کنیم و نگاهمان به آینده باشد.

وی در ادامه افزود: برخی سعی دارند با آمدن خودشان کل گذشته را زیر سوال ببرند در صورتیکه وضعیت کنونی کشور نتیجه تلاش همه بوده است و قرار نیست عدم کارایی نسبی را به گردن دیگران بیندازیم.

باهنر افزود: هدفم از حضور در انتخابات ساماندهی اوضاع کشور است و برای حضور مصمم نبودم اما تعدادی از تشکلها، افراد و احزاب دعوت کردند که می توان به جبهه پیروان خط امام و رهبری، جامعه اسلامی مهندسین و جامعه نمایندگان ادوار و حزب موتلفه اشاره کرد.

نائب رئیس مجلس افزود: آنها با استدلال مرا قانع کردند که در انتخابات شرکت کنم.

وی سیاست راهبردی خود را پیروی اصولگرایان دانست و گفت اگر زمانی احساس کنم که ماندنم برای انتخابات منجر به شکست اصولگرایان می شود کنار می روم و پیروزی اصولگرایان را به پیروزی خودم ترجیح می دهم.

وی در خصوص پیش بینی انتخابات نیز گفت: تغییرات هر چه که برگزاری انتخابات نزدیک تر شویم بیشتر می شود روال اینگونه است که تا زمان ثبت نام 20 درصد از انتخاب مردم شکل می گیرد از زمان ثبت نام تا تائید صلاحیت 20 درصد دیگر و از زمان تائید صلاحیت تا انتخابات 60 درصد ما بقی شکل خواهد گرفت و الان برای اظهار نظر زود است.

باهنر در مورد شرایط اقتصادی افزود: شرایط اقتصادی مطلوب نیست رشد نقدینگی و تورم نگران کننده است و این مسئله موجب شرایط بد اقتصادی شده است.

وی با اشاره به اداره پروژه ای کشور گفت: دولت اخیر سعی کرده کشور را پروژه ای اداره کند در صورتیکه این امر اشتباه است و بقیه کارها کنار گذاشته شده است اما تجربه نشان داده که باید برای اداره کشور یک بسته سیاستی داشت.

وی با اشاره به تغییر برخی ساختاها گفت: ساختار کشور متاسفانه در تصمیم گیریها به هم ریخته است به طور مثال به انحلال سازمان برنامه و بدجه می توان اشاره کرد و متاسفانه در کشور ساختارهای رسمی تصمیم نمی گیرند بلکه افراد کار می کنند که این امر مطلوب نیست.

باهنر در خصوص رابطه با آمریکا گفت: در این خصوص مقام معظم رهبری صحبت کرده اند و باید روی این اصول پافشاری کنیم و هزینه های معقول آن را نیز بپردازیم اما وقتی با دولتی مشکل داریم نباید فحش بدهیم و باید با ادبیات صحیح صحبت کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم.

وی افزود: آمریکا دست خود را به ظاهر دراز کرده اما باید دید آیا پنجه بکس ندارد در شرایط کنونی و با تحریمها می توان فهمید که آمریکا با پنچه بکس وارد شده است.