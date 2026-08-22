  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

هندسه‌ای از دل چوب‌های خشکیده؛ زبانی تازه در معرق معاصر روایت شد

هندسه‌ای از دل چوب‌های خشکیده؛ زبانی تازه در معرق معاصر روایت شد

نمایشگاه دوسالانه «معرق ... نوعی دیگر» با ارائه مجموعه‌ای از آثار حامد عسگریان، روزهای ۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دوسالانه «معرق ... نوعی دیگر» با ارائه مجموعه‌ای از آثار حامد عسگریان، به مدیریت هنری سارا گلستانی و مونا فهمیده روزهای ۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود؛ نمایشگاهی که با تکیه بر پیوند میان مهندسی، هندسه، طبیعت و هنر، تلاش دارد ظرفیت‌های تازه معرق در هنر معاصر را به نمایش بگذارد.

در این نمایشگاه آثار حامد عسگریان، دانش‌آموخته مهندسی مکانیک و تحقیق در عملیات، ارائه می‌شود؛ آثاری که حاصل سال‌ها تجربه او در معرق‌کاری سنتی و شکل‌گیری شیوه‌ای شخصی با عنوان «چیلته‌چینی» است؛ روشی مبتنی بر تکرار دقیق شش‌ضلعی‌های هندسی و استفاده از چوب‌های طبیعی و خشکیده.

سارا گلستانی مدیر هنری نمایشگاه «معرق ... نوعی دیگر» درباره این پروژه گفت: در مواجهه با آثار حامد عسگریان، چیزی که بیش از همه برای من جذاب بود، پیوند متفاوت میان مهندسی، هندسه و هنر بود. عسگریان با تکیه بر دانش مهندسی و سال‌ها تجربه در معرق، شیوه‌ای شخصی با عنوان «چیلته‌چینی» خلق کرده که پیوندی میان ریاضی و هنر، در بستر چوب‌های طبیعی و جا مانده از طبیعت است.

وی بیان کرد: هدف من از کیوریتوری این نمایشگاه، صرفاً ارائه مجموعه‌ای از آثار چوبی نیست؛ بلکه معرفی یک زبان بصری مستقل و نشان دادن ظرفیت‌های تازه معرق در هنر معاصر است. در این مجموعه، هندسه با طبیعت و مفهوم پایداری در هم می‌آمیزد و چوب، بدون پوشش و رنگ و تزئین اضافه، هویت واقعی خود را حفظ می‌کند. فکر می‌کنم این نمایشگاه می‌تواند برای مجموعه‌داران، معماران، طراحان داخلی و علاقه‌مندان هنر معاصر جذاب باشد چرا که آثار، علاوه بر ارزش زیبایی‌شناختی، دارای هویت مفهومی و قابلیت تبدیل‌شدن به بخشی از یک مجموعه هنری هستند. این رویکرد در کنار تجربه‌های بین‌المللی حامد عسگریان، در کشورهایی چون هلند، ترکیه، کاستاریکا، عمان و اسپانیا نیز ارائه شده است. اثر «خانواده» در مسابقات بین‌المللی کاستاریکا مورد توجه قرار گرفته و تابلوی «طواف دل» نیز در مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ثبت شده است.

بازدید عمومی از این نمایشگاه روزهای شنبه هفتم و یکشنبه هشتم شهریور، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۱:۳۰ امکان‌پذیر خواهد بود. مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن در تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، پلاک ۲۱۰ واقع است.

کد مطلب 6924050
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها