به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دوسالانه «معرق ... نوعی دیگر» با ارائه مجموعهای از آثار حامد عسگریان، به مدیریت هنری سارا گلستانی و مونا فهمیده روزهای ۷ و ۸ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز همایشهای بینالمللی رایزن برگزار میشود؛ نمایشگاهی که با تکیه بر پیوند میان مهندسی، هندسه، طبیعت و هنر، تلاش دارد ظرفیتهای تازه معرق در هنر معاصر را به نمایش بگذارد.
در این نمایشگاه آثار حامد عسگریان، دانشآموخته مهندسی مکانیک و تحقیق در عملیات، ارائه میشود؛ آثاری که حاصل سالها تجربه او در معرقکاری سنتی و شکلگیری شیوهای شخصی با عنوان «چیلتهچینی» است؛ روشی مبتنی بر تکرار دقیق ششضلعیهای هندسی و استفاده از چوبهای طبیعی و خشکیده.
سارا گلستانی مدیر هنری نمایشگاه «معرق ... نوعی دیگر» درباره این پروژه گفت: در مواجهه با آثار حامد عسگریان، چیزی که بیش از همه برای من جذاب بود، پیوند متفاوت میان مهندسی، هندسه و هنر بود. عسگریان با تکیه بر دانش مهندسی و سالها تجربه در معرق، شیوهای شخصی با عنوان «چیلتهچینی» خلق کرده که پیوندی میان ریاضی و هنر، در بستر چوبهای طبیعی و جا مانده از طبیعت است.
وی بیان کرد: هدف من از کیوریتوری این نمایشگاه، صرفاً ارائه مجموعهای از آثار چوبی نیست؛ بلکه معرفی یک زبان بصری مستقل و نشان دادن ظرفیتهای تازه معرق در هنر معاصر است. در این مجموعه، هندسه با طبیعت و مفهوم پایداری در هم میآمیزد و چوب، بدون پوشش و رنگ و تزئین اضافه، هویت واقعی خود را حفظ میکند. فکر میکنم این نمایشگاه میتواند برای مجموعهداران، معماران، طراحان داخلی و علاقهمندان هنر معاصر جذاب باشد چرا که آثار، علاوه بر ارزش زیباییشناختی، دارای هویت مفهومی و قابلیت تبدیلشدن به بخشی از یک مجموعه هنری هستند. این رویکرد در کنار تجربههای بینالمللی حامد عسگریان، در کشورهایی چون هلند، ترکیه، کاستاریکا، عمان و اسپانیا نیز ارائه شده است. اثر «خانواده» در مسابقات بینالمللی کاستاریکا مورد توجه قرار گرفته و تابلوی «طواف دل» نیز در مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ثبت شده است.
بازدید عمومی از این نمایشگاه روزهای شنبه هفتم و یکشنبه هشتم شهریور، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۱:۳۰ امکانپذیر خواهد بود. مرکز همایشهای بینالمللی رایزن در تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سهراه آجودانیه، پلاک ۲۱۰ واقع است.
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