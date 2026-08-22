به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز شنبه اعلام کرد که کشورش در بحبوحه جنگ اوکراین با روسیه، رهگیری‌های بیشتری را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

مکرون گفت که در تماس تلفنی اوایل امروز خود با همتای اوکراینی خود در مورد حمایت جدید صحبت کرده است.

رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد: با حملات جدید روسیه بسیار مهم است که تمام وسایل لازم برای دفاع از آسمان و خنثی کردن این حملات را در اختیار اوکراین قرار دهیم.

پدافند هوایی اوکراین طی هفته های اخیر با کمبود شدید موشک های رهگیر مواجه شده است.