به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور در این مراسم كه جمعه شب در تالار تشریفات نیشابور برگزار شد گفت: هدف از برگزاری اختتامیه این همایش، فرصت برای ارتقای دانشکده پزشکی نیشابور و اتصال به دانشگاه‌های بزرگ دنیا است.

کاظم فرهمند افزود: سندرم متابولیک نوعی بیماری است که فرد بیمار همزمان دچار مشکلات فشار خون، دیابت و چاقی می‌شود.

وی با اشاره به حضور دانشمندانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، اسکاتلند، آلمان، دانمارک، ایتالیا، نیجریه و سری‌لانکا، اظهار داشت: در این همایش که توسط جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مدت سه روز در مشهد و مراسم پایانی آن در نیشابور برگزار شد، دانشمندان ایرانی و خارجی اطلاعات خود را عرضه کردند و پزشکان دیگر در کارگاه آموزشی شرکت کردند.

همچنین رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و دبیر همایش مذکور از حضور اساتید به‌نام جهانی این رشته در این همایش در ایران با وجود مشکلات سفر تقدیر کرد.

مجید غیور مبرهن با اشاره به اینکه در بسیاری از همایش‌ها تعداد دانشجویان در ابتدای برگزاری و پایان آن تفاوت زیادی دارد، بيان کرد: اما در این همایش، همه دانشجویان و استادان حاضر فعالانه در همه ساعات حضور داشتند و این نشان دهنده موفقیت این همایش و علاقه حاضران به موضوعات مطرح شده است.

وی از دانشجویان خواست فرصت‌ها را مغتنم شمرده و از این رویداد برای گسترش پژوهش‌ها و روابط علمی بین دانشگاه‌ها و فرصت‌های تحصیلات عالی استفاده کنند.

وي از حمایت‌های ویژه استاد ازی و استاد فرنز برای حضور در این همایش و حمایت‌ها و نصایح دائمی ایشان در ایران تقدیر کرد.

در این مراسم از پروفسور آنجل ازی رئیس انجمن بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی مستقر در آمریکا و پروفسور جان اسپیک من، پروفسور گوردون هنس، پروفسور مارتین اوبین و پزشکان ایرانی مقیم آمریکا پروفسور محسن میدانی و پروفسور سیمین میدانی و دکتر غیور مبرهن رئیس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تقدیر شد.

پیش از برگزاری مراسم، میهمانان همایش با حضور در آرامگاه حکیم عمر خیام و شیخ عطار دانشمندان بزرگ ایرانی ادای احترام کرده و از رباط عباسی و موزه حیات وحش نمایشگاه هنرهای دستی در رباط بازدید کردند.