به گزارش خبرنگار مهر، پویا سرایی از آهنگسازان، نوازندگان و هنرمندانی که طی سال های اخیر در حوزه های مختلف بین المللی و ملی فعالیت های پژوهشی و اجرایی متعددی را انجام داده در مسابقه بین المللی «کارلوسان ویتاله» کشور ایتالیا به عنوان یکی از هنرمندان برگزیده معرفی شده است.

وی در تشریح جزئیات حضورش توضیح داد: نهمین دوره مسابقه بین المللی آهنگسازی «کارلوسان ویتاله (Carlo Sanvitale)» به همت تعدادی از مجموعه های مرتبط با فعالیت های موسیقایی به میزبانی شهر «اورتونا» کشور ایتالیا برگزار شد. مسابقه ای که به دلیل ساختار کمتر تجربه شده ای که در ارزیابی آثار دارد توانسته به عنوان یکی از رویدادهای جالب توجه در مجلات علمی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به برخی رویدادهای رایج موسیقایی در قالب یک مسابقه متفاوت معرفی شود.

سرایی افزود: دوره جدید این رویداد بیستم مرداد سال جاری برگزار شد که طی آن برخی از مجموعه های فرهنگی و انتشاراتی کشور ایتالیا با همراهی ارکستر سمفونیک «توستی» به عنوان نهادهای میزبان رویداد حضور پیدا کرده بودند. چارچوبی که دربرگیرنده حضور هنرمندانی از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، آلمان، اتریش، کانادا و چین بود و بنده هم به نمایندگی از کشور ایران در مسابقه آهنگسازی رویداد حضور داشتم و در پایان هم موفق به دریافت رتبه نخست هیئت داوران این فستیوال متشکل از پاسکواله کاتالانو، مارکو کاپیکیونی، لئوپولد برونایس شدم.

این آهنگساز و پژوهشگر موسیقی کلاسیک ایرانی در پایان تاکید کرد: براساس برنامه ریزی هایی که توسط مدیریت این رویداد بین المللی انجام گرفته قرار بر این است که قطعات برگزیده مسابقه توسط موسسه موسیقی «سان مارینو» در قالب اجراهای مختلف پیش روی مخاطبان قرار گیرد تا شنوندگان با موسیقی های دیگر ملل دنیا آشنایی بیشتری پیدا کنند.

پویا سرایی از جمله هنرمندان موسیقی ایرانی و دارنده نشان درجه یک هنری است که سال های اخیر علاوه بر فعالیت های اجرایی مختلف در همکاری با هنرمندان برگزیده کشورمان، به عنوان مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشگاه هنر به فعالیت مشغول است؛ ضمن اینکه عضویت درگروه نقد و نظریه هنر فرهنگستان هنر و حضور در جمع هیئت داوران چندین رویداد ملی حوزه موسیقی از دیگر فعالیت های وی محسوب می شود.

وی چندی پیش هم با سامی یوسف خواننده شناخته شده موسیقی با آنسامبلی متشکل از نوازندگان کشورهای مختلف از جمله انگلستان، هلند، فرانسه، اسپانیا، هند، ترکیه، آذربایجان، امارات، سوریه، فلسطین، عمان با هم‌خوانی و همراهی سازهای چون قانون، عود، بالابان، سرنا باغلاما، سازهای کوبه‌ای، گیتار و سنتور به اجرای آثار عرفانی پرداخت.

سرایی علاوه بر تولید یک قطعه با سامی یوسف به مدت سه شب در پروژه بین المللی اجرای منتخب موسیقی «ارباب حلقه ها» ساخته هاوارد شُر در شهر استانبول ترکیه به عنوان تک نواز سنتور حضور داشت.