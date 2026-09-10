نمایشگاه کتاب فرصتی برای بازگشت کردستانی ها به فرهنگ مکتوب

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نمایشگاه کتاب برای بسیاری تنها محل خرید و فروش آثار مکتوب نیست؛ فرصتی است برای بازخوانی جایگاه کتاب در زندگی اجتماعی و فرهنگی و یادآوری اینکه بخش مهمی از هویت، تاریخ و اندیشه جوامع از مسیر مکتوب شدن و انتقال نسل به نسل حفظ شده است.

در روزهایی که فضای مجازی بخش قابل توجهی از زمان مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، را به خود اختصاص داده، اهمیت کتاب و مطالعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب می‌تواند زمینه‌ای برای مواجهه دوباره مردم با آثار مکتوب و ایجاد انگیزه برای مطالعه باشد.

کتاب؛ فرصتی برای ماندگاری اندیشه

دبیر تاریخ و نویسنده کردستانی که تاکنون سه کتاب با عناوین موقعیت زن در روزگار باستان، در کوچه‌باغ‌های دل و اندیشه و گنجینه زیویه کردستان و ملل مرتبط با آن منتشر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه کتاب اظهار کرد: نمایشگاه کتاب فرصتی است که یک بار دیگر به خودمان و فرهنگ توجه کنیم، چرا که فرهنگی می‌تواند اثرگذار و ماندگار باشد که به شکل مکتوب ثبت شود.

پرشنگ بابایی افزود: اطلاعات و محتوایی که به صورت صوتی یا در قالب‌های گذرا منتقل می‌شود، ممکن است برای مدت کوتاهی مورد توجه قرار گیرد، اما کتاب این امکان را به ما می‌دهد که یک مطلب را بارها بخوانیم، درباره آن فکر کنیم، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و حتی سال‌ها بعد دوباره به آن مراجعه کنیم.

بابایی ادامه داد: به همین دلیل برگزاری نمایشگاه کتاب اتفاق ارزشمندی است و باید از آن استقبال کرد، زیرا کتاب می‌تواند بخشی از نیاز جامعه به اطلاعات درست و قابل اتکا را پاسخ دهد.

نمایشگاه کتاب رقیبی برای اطلاعات کم‌فایده فضای مجازی

این نویسنده کردستانی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره جایگاه نمایشگاه کتاب در شرایطی که فضای مجازی بخش زیادی از اوقات مردم را دربر گرفته است، عنوان کرد: بسیار خوشحالیم که بار دیگر نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود و می‌تواند در مقابل حجم اطلاعات بعضاً نامفید یا بی‌فایده‌ای که در فضای مجازی منتشر می‌شود، قرار گیرد.

کتاب فرصتی برای ماندگاری اندیشه است و جامعه باید بیش از گذشته برای مطالعه، پژوهش و تولید محتوای مکتوب اهمیت قائل شود

وی افزود: فضای مجازی به‌ویژه برای نسل جوان، بخش قابل توجهی از زمان را به خود اختصاص داده است، اما همه محتوایی که در این فضا ارائه می‌شود الزاماً مفید و سازنده نیست و گاهی صرفاً وقت مخاطب را می‌گیرد بدون اینکه دانش یا اندیشه‌ای به او اضافه کند.

این دبیر تاریخ تصریح کرد: کتاب از این جهت تفاوت اساسی دارد؛ مخاطب می‌تواند یک موضوع را با حوصله بخواند، درباره آن تأمل کند و حتی با مراجعه دوباره به متن، برداشت دقیق‌تری از آن داشته باشد.

۱۰ سال پژوهش برای روایت گنجینه زیویه

بابایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره فعالیت‌های خود در حوزه نویسندگی و پژوهش اظهار کرد: حدود ۳۰ سال در حرفه معلمی و تدریس تاریخ فعالیت داشته‌ام و علاقه به تاریخ و شغل معلمی باعث شد در کنار کار آموزشی، مسیر پژوهش و نویسندگی را نیز دنبال کنم.

وی افزود: حاصل این فعالیت تاکنون انتشار سه کتاب و نگارش نزدیک به ۷۰ مقاله در حوزه‌های تاریخی، اجتماعی، ادبی و موضوعات مرتبط بوده است.

این نویسنده درباره نخستین اثر خود گفت: اولین کتابم در سال ۱۳۸۳ با عنوان موقعیت زن در روزگار باستان منتشر شد که در آن به بررسی جایگاه و وضعیت زنان در دوره‌های مختلف تاریخی پرداخته‌ام.

وی ادامه داد: دومین اثرم نیز مجموعه‌ای از اشعار شعر نو با عنوان در کوچه‌باغ‌های دل و اندیشه است که در سرودن آنها تلاش کردم بیشتر به مفاهیم و اندیشه‌ها توجه داشته باشم و از اشعار صرفاً تعارفی فاصله بگیرم.

گنجینه زیویه؛ تازه‌ترین اثر بابایی

بابایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین اثر خود، گفت: سومین کتابم که حدود یکی دو ماه است منتشر شده، گنجینه زیویه کردستان و ملل مرتبط با آن نام دارد و این اثر در ۲۰۷ صفحه به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به زمان صرف‌شده برای تألیف این کتاب خاطرنشان کرد: نگارش این اثر حاصل حدود ۱۰ سال تحقیق و مطالعه بوده و تلاش کرده‌ام در آن با نگاهی پژوهشی، گنجینه زیویه کردستان و ارتباط آن با ملل مرتبط با این منطقه را بررسی کنم.

بابایی افزود: پرداختن به تاریخ و تمدن منطقه و معرفی داشته‌های تاریخی کردستان از موضوعاتی است که همواره برای من اهمیت داشته و امیدوارم این اثر بتواند بخشی از این ظرفیت تاریخی و فرهنگی را برای مخاطبان معرفی کند.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان فرصتی برای معرفی آثار نویسندگان و پژوهشگران استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و کتاب فراهم کرده است

وی با تأکید دوباره بر اهمیت فرهنگ مکتوب گفت: کتاب فرصتی برای ماندگاری اندیشه است و جامعه باید بیش از گذشته برای مطالعه، پژوهش و تولید محتوای مکتوب اهمیت قائل شود؛ چرا که آنچه نوشته می‌شود، امکان بازخوانی، نقد و انتقال به نسل‌های آینده را دارد.

وی اضافه کرد: در شرایطی که سرعت گردش اطلاعات در فضای مجازی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، نمایشگاه کتاب می‌تواند فرصتی برای مکث، مطالعه و بازگشت به اندیشه‌ورزی باشد.

بابایی اذعان کرد: کتاب از یک کالای فرهنگی فراتر رفته و به بستری برای حفظ تجربه، تاریخ و اندیشه نسل‌ها تبدیل شده است.

وی در پایان گفت: دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان نیز در همین مسیر، فرصتی برای معرفی آثار نویسندگان و پژوهشگران استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و کتاب فراهم کرده است؛ رویدادی که می‌تواند در کنار تقویت فرهنگ مطالعه، زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان را نیز فراهم کند.