به گزارش خبرنگار مهر، محمد یقینی، دبیر ستاد مردمی پشتیبانی بازی‌های میادین، از رونمایی بازی «بوم‌بوم» خبرداد و گفت: آیین رونمایی از بازی «بوم‌بوم» ساعت ۲۲ پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه با حضور خانواده شهدا و سیداحمد عبودتیان، مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا(عج)، برگزار خواهد شد.

به گفته او، این بازی در چند مرحله و با تکیه بر تجربه اجرای برنامه‌های کودک در تجمعات مردمی توسعه یافته و محتوای آن با محوریت قهرمانان و شهدای انقلاب و مقاومت و همچنین توانمندی‌های کشور طراحی شده است.

در بازی «بوم‌بوم»، کودکان با انجام مأموریت‌های مختلف، جمع‌آوری کارت‌ها و تشکیل تیم، در عملیات‌هایی با روایت داستانی مشارکت می‌کنند. این بازی تلاش دارد مفاهیم حماسی و دفاعی و همچنین شخصیت‌های قهرمان را در قالبی سرگرم‌کننده و متناسب با تجربه بازی به کودکان معرفی کند.

این محصول پیش از ورود به مرحله تولید صنعتی، در بیش از ۱۳۰ تجمع مردمی در نقاط مختلف کشور تجربه و اجرا شده است و اکنون قرار است به‌صورت گسترده تولید و در اختیار کودکان سراسر ایران قرار گیرد.