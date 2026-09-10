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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

بازی «بوم‌بوم» رونمایی می‌شود/ بازی که از دل تجمعات بیرون آمد

بازی «بوم‌بوم» رونمایی می‌شود/ بازی که از دل تجمعات بیرون آمد

 بازی «بوم‌بوم» که ایده شکل‌گیری آن از فعالیت غرفه‌های کودک در تجمعات مردمی آغاز شده است، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در میدان ولیعصر(عج) رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یقینی، دبیر ستاد مردمی پشتیبانی بازی‌های میادین، از رونمایی بازی «بوم‌بوم» خبرداد و گفت: آیین رونمایی از بازی «بوم‌بوم» ساعت ۲۲ پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه با حضور خانواده شهدا و سیداحمد عبودتیان، مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا(عج)، برگزار خواهد شد.

به گفته او، این بازی در چند مرحله و با تکیه بر تجربه اجرای برنامه‌های کودک در تجمعات مردمی توسعه یافته و محتوای آن با محوریت قهرمانان و شهدای انقلاب و مقاومت و همچنین توانمندی‌های کشور طراحی شده است.

بازی «بوم‌بوم» رونمایی می‌شود/ بازی که از دل تجمعات بیرون آمد

در بازی «بوم‌بوم»، کودکان با انجام مأموریت‌های مختلف، جمع‌آوری کارت‌ها و تشکیل تیم، در عملیات‌هایی با روایت داستانی مشارکت می‌کنند. این بازی تلاش دارد مفاهیم حماسی و دفاعی و همچنین شخصیت‌های قهرمان را در قالبی سرگرم‌کننده و متناسب با تجربه بازی به کودکان معرفی کند.

این محصول پیش از ورود به مرحله تولید صنعتی، در بیش از ۱۳۰ تجمع مردمی در نقاط مختلف کشور تجربه و اجرا شده است و اکنون قرار است به‌صورت گسترده تولید و در اختیار کودکان سراسر ایران قرار گیرد.

کد مطلب 6942955
زینب آزاد

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