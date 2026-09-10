پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز پنجشنبه ۱۹ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان برای امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: طی امروز در ارتفاعات استان رشد ابر همراه با رگبار تابستانه باران و رعدوبرق پیشبینی میشود و در برخی نقاط احتمال تقویت نقطهای بارشها وجود دارد.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در ارتفاعات شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد، رودان و ارتفاعات مرکزی و غربی استان، رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی مناطق مرکزی استان که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیشبینی میشود.
حمزهنژاد با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۰ گفت: تقویت نقطهای بارشها در برخی ارتفاعات استان طی ساعات بعدازظهر و شب محتمل است و توصیه میشود شهروندان از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری کنند.
تلاطم دریا با بادهای جنوب شرقی و جنوبغربی
وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: دریای عمان از صبح تا ظهر با وزش بادهای جنوب شرقی و تنگه هرمز و شرق خلیج فارس از ساعات بعدازظهر با افزایش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی متلاطم خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به حدود ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.
حمزهنژاد اضافه کرد: در برخی نقاط دریایی وقوع گردوخاک و کاهش موقتی دید افقی نیز دور از انتظار نیست و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی در ساعات یادشده از تردد خودداری کنند.
افزایش تلاطم دریا از روز شنبه
وی با اشاره به وضعیت دریایی هرمزگان در روزهای آینده اظهار کرد: روز جمعه ۲۰ شهریورماه، ابتدا دریای عمان و سپس بخشهایی از تنگه هرمز و خلیج فارس، بهویژه در ساعات صبح و ظهر، با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهند شد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان افزود: از روز شنبه ۲۱ شهریورماه نیز بر شدت وزش بادهای جنوب شرقی و تلاطم در مناطق دریایی استان افزوده میشود و سرعت باد میتواند از ۴۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود.
حمزهنژاد خاطرنشان کرد: در این شرایط ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید و لازم است فعالان دریایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی در پایان درباره تغییرات دمایی استان گفت: طی روزهای پیشرو نوسانات یک تا ۲ درجهای دما در هرمزگان مورد انتظار است.
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