رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پیکان در هفته سی‌ام رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما به کم یا زیاد شدن تیم‌های لیگ برتری برای فصل آینده توجهی نداریم و برای رسیدن به پیروزی مقابل ذوب‌آهن به اصفهان می‌رویم.

وی با اشاره به اینکه پیکان در این دیدار بازیکن غایبی ندارد، افزود: سرنوشت پیکان و ذوب‌آهن به این بازی بستگی دارد زیرا حقیقت این است هر دو تیم برای رسیدن به پلی‌آف لیگ می‌جنگند و برنده این بازی شانس بیشتری برای رسیدن به این بازی و بقا در لیگ برتر خواهد داشت.

سرپرست تیم فوتبال پیکان از آمادگی فنی و روحی-روانی بازیکنان این تیم برای دیدار با ذوب‌آهن خبر داد و یادآور شد: راه ماندگاری پیکان در لیگ برتر از اصفهان می‌گذرد و در صورت پیروزی در این بازی با آرامش و انگیزه بیشتری در مسابقات پایانی لیگ به میدان خواهیم رفت.

وی همچنین تاکید کرد: بسیار امیدواریم در 5 بازی پایانی لیگ امتیازات لازم را برای بقا در لیگ برتر کسب کنیم. هرچند جایگاه پیکان در این جای جدول نیست اما هنوز فرصت داریم تا با کسب نتایج مطلوب در لیگ بمانیم و به دسته پائین‌تر سقوط نکنیم.

رهقی در مورد برگزاری دیدار این تیم با پیکان در روز هشتم فروردین‌ماه گفت: به خاطر برگزاری بازی پرسپولیس با داماش در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی در روز شانزدهم فروردین‌ماه، سازمان لیگ بازی ما با پرسپولیس را روز هشتم عید قرار دارد. ما هم تابع تصمیم سازمان لیگ هستیم و مشکلی برای انجام آن بازی نخواهیم داشت.