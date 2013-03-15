توقف شاگردان دایی در انزلی/ فولاد بازی برده را مساوی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت 16 امروز جمعه با برگزاری دو بازی همزمان در شیراز و انزلی آغاز شد که هر دو مسابقه با تساوی خاتمه یافت. در شیراز تیم فولاد خوزستان در حالی که نیمه نخست دیدار برابر فجرسپاسی را با برتری یک بر صفر به پایان برده بود در نیمه دوم ابتدا یک بازیکن خود را به خاطر دریافت کارت قرمز از دست داد و پس از آن هم با دریافت گل اندوخته نیمه نخست را نیز هدر داد. شاگردان فرکی با این تساوی 53 امتیازی شدند و در رده چهارم جدول رده بندی باقی ماندند. فجرسپاسی نیز با 37 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی ایستاد.

در انزلی نیز جدال دو تیم ملوان و راه آهن گلی در بر نداشت. مهمترین اتفاق این دیدار در دقیقه 60 رقم خورد که در این لحظه فرزاد آشوبی یک ضربه پنالتی را از دست داد تا دست شاگردان دایی از رسیدن به یک برد ارزشمند خارج از خانه کوتاه بماند. راه آهن با این تساوی 46 امتیاز شد و موقتا جای پرسپولیس را در رده ششم جدول گرفت. ملوان هم با 39 امتیاز در رده نهم قرار گرفت. نتایج بازیهای همزمان امروز جمعه به شرح زیر است:

* ملوان انزلی صفر - راه آهن صفر

* فجرسپاسی یک - فولاد خوزستان یک

گلها: عباس پورخسروانی(12) برای فولاد و مهدی نظری(61) برای فجرسپاسی، اخراج: ایوب کلانتری(56 - فولاد خوزستان)