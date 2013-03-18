توزیع 200 هزار کتاب راهنمای گردشگری بین مسافران نوروزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به شناسایی هزار و 215 اثر تاریخی در استان گفت: از این تعداد 631 اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 14 موزه در استان خراسان جنوبی فعال است، ادامه داد: از این تعداد شش موزه در بیرجند، چهار موزه در قاین و خضری و در هر یک از شهرستانهای فردوس، نهبندان، سرایان و بشرویه یک موزه وجود دارد.

وی با اشاره به وجود پنج روستای هدف گردشگری و هفت منطقه نمونه گردشگری مصوب در استان گفت: فورگ، افین، چنشت، ماخونیک و خور پنج روستای هدف گردشگری خراسان جنوبی هستند.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز 18 بازارچه صنایع دستی در سطح استان بر پا می شود، بیان کرد: به منظور راهنمایی مسافران و گردشگران 14 پایگاه راهنمای مسافران نوروزی در ورودی شهرها ایجاد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی عنوان کرد: بیش از 200 هزار کتاچه راهنما، برشور و نقشه استان در این پایگاه ها در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

آمادگی خراسان جنوبی برای پذیرش روزانه 47 هزار مسافر

رضایی از برگزاری تورهای بیرجندی گردی رایگان در ایام تعطیلات نوروز 92 خبر داد و افزود: بیش از 60 راهنما نیز در مناطق شاخص گردشگری و موزه ها به مسافران و گردشگران اطلاعات و راهنمایی می دهند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی آمادگی پذیرش روزانه بیش از 47هزار مسافر را دارد، تصریح کرد: هتل ها و مهمانپذیر های استان ظرفیت پذیرش 800 نفر را دارد.

وی با اشاره به کمپ های ایجاد شده در مناطق گردشگری استان، گفت: این کمپینگ ها نیز ظرفیت 36 هزار و 200 نفر مسافر و گردشگر را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی بیان داشت: مدارس استان نیز برای اسکان مسافران نوروزی از سوی آموزش و پرورش تجهیز شده اند که ظرفیت پذیرش سه هزار مسافر را دارند.

به گفته وی در مجموعه آبگرم فردوس شرایط اسکان بیش از چهار هزار نفر در چادر ها ی موقت و سایر واحدهای اقامتی فراهم شده است.

رضایی از برپایی نماز جماعت در پارک ها، کمپینگ های شلوغ و اماکن عمومی پر رفت و آمد شهروندان و مسافرین استان در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی استان، روحانیان در این اماکن به صورت مستمر حضور خواهند داشت و پاسخگوی مسائل شرعی شهروندان و مسافران در ایام نوروز خواهند بود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی محلی همزمان با ایام نوروز در استان گفت: این جشنواره به صورت محلی در باغ اکبریه و باغ شوکت آباد بیرجند تا 14 فروردین سال آینده برگزار می شود.

