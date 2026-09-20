به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، با اشاره به اینکه هفته گردشگری از پنجم مهرماه آغاز میشود، اظهار کرد: برنامههای مختلفی برای هفته گردشگری پیشبینی شده است و با توجه به اینکه از فصل پاییز به عنوان فصل گردشگری خراسان جنوبی یاد میشود، در ایام پیش رو رویدادهای متنوعی در استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شرایط سختی که فعالان حوزه گردشگری در ایام جنگ با آن مواجه بودند، امیدواریم برنامههای پیشبینیشده منجر به رونق گردشگری داخلی و بهویژه توسعه گردشگری در داخل استان شود و زمینه بهبود فضای گردشگری و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای در حال اجرا را فراهم کند.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت آژانسهای گردشگری موجود در استان گفت: در حال حاضر ۴۳ آژانس گردشگری دارای مجوز در خراسان جنوبی فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱۰ آژانس فعالیت مستمر و بیشتری دارند.
عرب ادامه داد: همه این آژانسهای دارای مجوز، امکان فعالیت در حوزه گردشگری خارجی را دارند و برای فعالیت در این بخش مشکلی وجود ندارد، اما فعالیت آنها در حوزه گردشگری سلامت، شرایط و الزامات خاص خود را دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها یک آژانس در استان مجوز فعالیت در حوزه گردشگری سلامت دارد؛ چراکه برای دریافت این مجوز، وجود پزشک و ارائه برخی مدارک اختصاصی و الزامی مورد نیاز است.
عرب همچنین از میزبانی خراسان جنوبی در رویداد ملی کمپینگ خبر داد و افزود: سال گذشته با هماهنگیهای انجامشده، دو گروه از کمپهای گردشگری کشور وارد استان شدند، اما امسال قرار است خراسان جنوبی بهصورت اختصاصی میزبان کمپهایی از سراسر کشور باشد.
وی یادآور شد: این رویداد در حال حاضر در مرحله ثبتنام قرار دارد و پس از نهایی شدن ثبتنام، آمار دقیق شرکتکنندگان اعلام خواهد شد، اما پیشبینی میکنیم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ خودروی کمپینگ در این رویداد وارد استان شوند.
معاون گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه این برنامه در اواخر مهرماه یا اوایل آبانماه برگزار خواهد شد، گفت: تلاش میکنیم مسیر و برنامه سفر بهگونهای طراحی شود که از ظرفیت گردشگری همه شهرستانهای استان تا حد امکان در این برنامه استفاده شود.
عرب ادامه داد: با توجه به محدودیتهای ترافیکی و دسترسی، ممکن است امکان پوشش همه شهرستانها وجود نداشته باشد، اما هدف ما این است که از ظرفیت حضور این گروه برای معرفی جاذبههای گردشگری نقاط مختلف خراسان جنوبی به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به شعار هفته گردشگری سال ۲۰۲۶، «هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی گردشگری»، گفت: استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی و دیجیتالسازی میتواند در معرفی بهتر ظرفیتهای گردشگری استان و دسترسی گردشگران به اطلاعات مورد نیاز، نقش مؤثری داشته باشد.
عرب خاطرنشان کرد: در همین راستا، محتوای مورد نظر برای حوزه گردشگری با همکاری مجموعههای مرتبط در فضای دیجیتال تولید و منتشر میشود و در زمینه راهاندازی و توسعه وبسایت و ارائه اطلاعات مورد نیاز گردشگران نیز همکاریهایی با پارک علم و فناوری و جامعه محلی در حال تهیه است.
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