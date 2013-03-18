گوزن زرد و بهار نارنج میزبان مسافران/ پریشان آبروداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کازرون با دارا بودن بیش از 250اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی که دامنه تاریخی آنها از دوران پیش از تاریخ شروع شده و با تمرکز فراوان در دوران ساسانی به آثار برجای مانده از دوران اسلامی منتهی می شود، دارای جذابیت های خاصی برای پذیرایی از گردشگران نوروزی است.

کلکسیون نقوش برجسته ساسانی

به دلیل حضور پررنگ ساسانیان به ویژه در دوران پادشاهی شاهپور ساسانی در منطقه کازرون و قرار گرفتن این منطقه به عنوان مرکز کوره شاهپور، در طول دوران سلطنت ساسانیان، بناها و آثار هنری متعددی در این منطقه خلق شد و برخی از آنها هنوز هم برجای مانده اند. از جمله برجسته ترین این آثار می توان به شهر تاریخی بیشاپور با وسعت 200هکتار، 9 نقش برجسته ی نفیس ساسانی، مجسمه بزرگ شاهپور، چند چارطافی، چند قلعه و... اشاره نمود.

شهر تاریخی بیشاپور به عنوان یکی از برجسته ترین محوطه های باستانی ایران به دلیل اهمیت زیاد تاریخی و همچنین بناهای ارزشمند کشف شده در آن از جمله کاندیدهای ایران جهت ثبت در فهرست آثار جهانی است. گردشگرانی که وارد شهر تاریخی بیشاپور شوند با صرف حداکثر یک ساعت وقت می توانند معبد زیبای آناهیتا، تالار تشریفات، ایوان موزاییک، مسجد دوره اسلامی، ستون های یادبود، بنای دارالاماره و چارطاقی جنوب بیشاپور که همگی از جمله آثار برجسته ی تاریخی ایران محسوب می شوند را ببینند.



شاهپور، ایستاده در انتظار گردشگران

سال هاست که بزرگترین مجسمه پادشاهان ایرانی که با هنرمندی تمام از سنگ یکپارچه و در دهانه ورودی غار شاهپور بنا شده است، میزبان گردشگران و علاقمندانی است که حدود 45دقیقه وقت را در دامن کوهپایه های تنگ چوگان، کوهنوردی می کنند. این مجسمه زیبا و غار دیدنی شاهپور که دارای جذابیت های ویژه ای برای غارنوردان است، در 3کیلومتری دهانه ی تنگ چوگان قرار دارد.



نمایش تاریخ کازرون در سه موزه مجزا

حضور دوره های مختلف تمدن در منطقه ی کازرون باعث به وجود آمدن فرهنگ های بومی در منطقه شده و طبیعتاً این فرهنگ ها در قالب ابزار و اشیا مختلف نمود یافته اند. در حال حاضر سه موزه ی «بیشاپور»، «مردم شناسی کازرون» و «مردم شناسی روستای تاریخی دوان»، از جمله موزه های فعالی هستند که آثار برجای مانده از دوران ساسانی و همچنین دوران اسلامی را در کازرون به نمایش درآورده اند.

در این میان به ویژه موزه مردم شناسی روستای تاریخی دوان که در یکی از حمام های قدیمی این روستا واقع شده، از جمله جاذبه های گردشگری ویژه ای قلمداد می شوند که می تواند جاذبه های فراوانی برای گردشگرانی که علاقمند به فرهنگ های بومی هستند، داشته باشد.



پریشان، هنوز آبروداری می کند

با آنکه طی سال های گذشته بخش قابل توجهی از آب دریاچه ی زیبای پریشان خشک شده و این دریاچه چند ماه کاملاً خشک را هم سپری کرده، اما اینطور به نظر می رسد که این تالاب هم همچون اهالی کازرون، خصلت مهمان نوازی دارد و با آنکه تابستان سختی در سال 91 را پشت سر گذاشت، اما از بارش های اخیر باران، اندکی آب را در برخی قسمت های تالاب نگهداشته تا مهمانان نوروزی خود را دست خالی بدرقه نکند.

مسافران و گردشگران نوروزی برای مشاهده آخرین حوضچه های آب باقیمانده در دریاچه بایستی بجای رفتن به قسمت ویژه تفرجگاهی این تالاب، از ورودی محلی در روستای پل آبگینه به سمت دریاچه بروند تا هم نقش برجسته ی قاجاری تیمور میرزا را ببینند و هم بتوانند دقایقی را در کنار آخرین چشمه ی جوشان تالاب پریشان استراحت کنند و در کنار این چشمه، نقش برجسته ی ساسانی «پری شو» را هم ببینند.



بقعه امامزاده سید حسین، پذیرای زائران و گردشگران طبیعت

از جمله جاذبه های ویژه ی گردشگری کازرون، بقعه ی امامزاده سید حسین در کنار چشمه ی پرآب «سراب اردشیر» است که به عنوان یکی از سه بقعه ی برجسته ی موجود در استان فارس محسوب شده و بر همین اساس همه ساله به ویژه در ایام نوروز میزبان هزاران گردشگر و زائری است که هم می خواهند در جوار این امامزاده باشند و هم از طبیعت زیبای منطقه لذت ببرند.

جاری شدن آبی زلال از چشمه ی سراب اردشیر در بین باغ های متعدد موجود در منطقه، فضایی مناسب را برای علاقمندان به حضور در طبیعت فراهم آورده است.



گردش با رایحه بهار نارنج

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در خصوص حوزه های دیگر گردشگری کازرون نیز به خبرنگار مهر گفت: هزاران درخت نارنج کازرون به عنوان یکی از گونه های بومی این منطقه ی جغرافیایی از اسفند ماه تا فروردین به گل می نشینند و آنچنان عطرافشانی را در سطح معابر شهرستان به راه می اندازند که حتی برای آنانی که صرفاً قصد عبور از این شهرستان را دارند، ساعاتی خوش را به ارمغان می آورد.

محسن عباسپور افزود: در این میان یکی از برجسته ترین باغ های نارنج با قدمتی 300ساله در شهر کازرون و با نام «باغ نظر» برجای مانده است که به عنوان یکی از مناطق تفریحی در سطح شهر محسوب می شود.



جنگل دشت برم و گوزنهای زرد

وی گفت: به گواه هزاران گردشگری که مناطق مختلف ایران را دیده اند، یکی از زیباترین جاده های جنوب کشور در محدوده ی جنگل بلوط دشت برم قرار دارد. جایی که طبیعت منطقه این امکان را فراهم آورده تا چندین گوزن زرد نیز در بخشی حفاظت شده در جنگل دشت برم، زیست داشته باشند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون همچنین بیان کرد: گردشگرانی که تمایل به صرف وقت در دامن طبیعت داشته باشند، هم می توانند از چشم اندازهای زیبای این جنگل بلوط لذت ببرند و هم در کنار سرو کهنسال روستای کلانی، از حضور در کنار یکی از کهنسال ترین سروهای ایران لذت ببرند.



کاروانسراهایی که هنوز هم درب­هایشان به روی مسافران باز است

وی گفت: شهرستان کازرون که در طول دوران حیات خود به عنوان یکی از مناطق خاص ترددی جنوب کشور محسوب می شده، دارای چندین کاروانسرا بوده که هنوز هم برخی از آنها پابرجا مانده اند. از جمله این کاروانسراها می توان به کاروانسرای میان کتل، کاروانسرای کمارج و کاروانسرای کنارتخته اشاره کرد. کارانسراهایی که علیرغم آسیب های فراوان طی سال های گذشته، هنوز هم سرپا ایستاده اند و درب های خود را به روی گردشگران و مسافران باز گذاشته اند.