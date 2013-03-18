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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

ربیعی خبر داد:

کمک 89 هزار یورویی سفارت ژاپن به موسسه خیریه سالمندان اراك

کمک 89 هزار یورویی سفارت ژاپن به موسسه خیریه سالمندان اراك

اراک - خبرگزاری مهر: مدیركل بهزیستی استان مركزی گفت: سفارت ژاپن 89 هزار یورو به موسسه خیریه سالمندان اراك كمك كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ربیعی افزود: این میزان كمك برای خرید وسایل و تجهیزات توانبخشی مركز 'ابراهیم‌ آباد' اراك هزینه می شود.

وی بیان كرد: با این كمك، موسسه خیریه سالمندان ابراهیم آباد اراك در آینده نزدیك نسبت به ایجاد كلینیك تخصصی سالمندان و معلولان اقدام خواهد كرد.

مدیركل بهزیستی استان مركزی ادامه داد: مجوز لازم برای راه‌اندازی این كلینیك از دانشگاه علوم پزشكی اراك اخذ شده و راه اندازی سریع آن نیازمند توجه بیشتر خیرین است.

90 سالمند مرد و زن در موسسه خیریه سالمندان ابراهیم‌آباد اراك نگهداری می شوند.

کد مطلب 2020888

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