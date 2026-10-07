به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۵ با تصویب دستورالعمل جدید تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه، مصوبه زمستان ۱۴۰۳ را به‌روزرسانی کرد.

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، طبقه‌بندی صندوق‌های قرض‌الحسنه تغییر کرده و عناوین «خرد، کوچک، متوسط و بزرگ» به «نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و بزرگ» تغییر یافته است.

امکان استفاده صندوق‌ها از درگاه پرداخت اینترنتی

بنابر اعلام بانک مرکزی یکی از تغییرات دستورالعمل جدید، رفع ممنوعیت استفاده صندوق‌های نوع اول، دوم و سوم از درگاه پرداخت اینترنتی است. این صندوق‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند.

همچنین محدودیت مربوط به تعداد مؤسسات اعتباری که صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌توانستند منابع نقد خود را نزد آنها سپرده‌گذاری کنند، حذف شده است.

بر اساس مقررات جدید، صندوق‌های نوع اول و دوم می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از منابع نقدی خود را در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد مؤسسات اعتباری نگهداری کنند. این سقف پیش از این ۱۰ درصد بود.

سقف تسهیلات هر فرد ۱۵۰ میلیون تومان شد

در بخش تسهیلات نیز سقف پرداخت به هر شخص برای صندوق‌های نوع اول، دوم و سوم ۱.۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

مطابق این دستورالعمل، پرداخت تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار صندوق قرار دارد و پرداخت مبالغ بالاتر تا سقف ۱.۵ میلیارد ریال به تصویب هیأت‌مدیره و تأیید عامل نظارتی نیاز دارد.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

دستورالعمل جدید همچنین امکان افزایش سرمایه صندوق‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را فراهم کرده است. این افزایش سرمایه حداکثر تا ۳۰ درصد سرمایه ثبتی صندوق امکان‌پذیر خواهد بود.

در سایر ضوابط نیز حداقل ذخیره نقدی ۵ درصد تعیین شده و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات برای صندوق‌های نوع اول تا سوم ۳۶ ماه و برای صندوق‌های بزرگ ۶۰ ماه باقی مانده است.

همچنین سقف ۵۰ شعبه برای صندوق‌های بزرگ بدون تغییر نسبت به مقررات پیشین حفظ شده است.

دستورالعمل جدید از زمان ابلاغ، مبنای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر عملکرد آنها خواهد بود.