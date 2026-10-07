به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نشست تخصصی «توسعه آب و انرژی در پساجنگ» که به میزبانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با بررسی تجربه کشورهای مختلف پس از جنگ‌های بزرگ اظهار کرد: با وجود خسارت‌های انسانی و اقتصادی ناشی از جنگ، بررسی روند بازسازی کشورها نشان می‌دهد دوره پس از جنگ می‌تواند یک بزنگاه برای اصلاح، تصمیم‌گیری و ایجاد مسیرهای جدید توسعه باشد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف پس از جنگ جهانی دوم افزود: کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی، مسیرهای متفاوتی را برای بازسازی و توسعه پس از جنگ طی کردند و نتایج این مسیرها نیز یکسان نبوده است.

نسخه واحدی برای توسعه پساجنگ وجود ندارد

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه نمی‌توان برای همه کشورها یک نسخه واحد در دوره پساجنگ در نظر گرفت، گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر کشور متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی خود مسیر متفاوتی را برای بازسازی انتخاب کرده است.

بزرگ‌زاده ادامه داد: در مطالعات انجام‌شده، تجربه حدود ۱۱ کشور در دوره پساجنگ بررسی شده و مقایسه این کشورها نشان می‌دهد مسیر طی‌شده در آلمان با انگلستان متفاوت بوده و تجربه ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، کویت و سایر کشورها نیز تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر داشته است.

وی تأکید کرد: ایران نیز نمی‌تواند صرفاً نسخه یکی از این کشورها را برای دوره پساجنگ خود مورد استفاده قرار دهد و لازم است با توجه به شرایط داخلی، الگوی متناسب با اقتصاد و ساختارهای کشور طراحی شود.

تجربه کشورهای دیگر، مقدمه تصمیم‌گیری برای ایران

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه سایر کشورها اظهار کرد: طراحی یک الگوی ایرانی برای توسعه به معنای بی‌توجهی به تجربه جهانی نیست و نمی‌توان بدون بررسی اینکه سایر کشورها پس از جنگ چه مسیری را طی کرده‌اند، درباره آینده تصمیم گرفت.

وی افزود: بررسی تجربه کشورهای مختلف می‌تواند مشخص کند چه عواملی در موفقیت یا شکست آنها در دوره پساجنگ مؤثر بوده است و این تجربه‌ها می‌تواند در تدوین سیاست‌های متناسب با شرایط ایران مورد استفاده قرار گیرد.

بزرگ‌زاده گفت: ممکن است کشوری مانند آلمان پس از جنگ مسیر مشخصی را طی کرده باشد و انگلستان یا کشورهای دیگر مسیر متفاوتی را در پیش گرفته باشند، اما مقایسه این تجربه‌ها امکان شناسایی عوامل مؤثر بر بازسازی و توسعه را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در مدل‌های مدیریتی حوزه‌های آب، انرژی و کشاورزی متناسب با شرایط کشور تأکید کرد.