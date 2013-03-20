تأکید دانشگاه آزاد بر پیگیری مطالبات رهبری در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک فرهاد دانشجو به این شرح است:

" یا مقلب القلوب والابصار/ یا مدبر اللیل والنهار

یا محول الحول والاحوال/حول حالنا الی احسن الحال

با سلام و درود به روح پرفتوح امام خمینی (قدس سره) و شهدای اسلام و آرزوی توفیق، سعادت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و همچنین آرزوی همدلی، دوستی، صفا و صمیمیت برای تمامی ایرانیان عزیز، علی الخصوص خانواده بزرگ و مقتدر دانشگاه آزاد اسلامی، فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

نوروز پیام آور نو شدن، خلاقیت و دارای نشانه هایی از اعیاد مذهبی و دینی است. راز ماندگاری نوروز پیوند آن با دین مقدس اسلام و سازگاری با نیازهای فطری، معنوی و ذات انسانهاست.

دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی ایران و پروژه موفق نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با حمایت مستقیم و ماندگار حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) فعالیت خود را آغاز کرد.

این دانشگاه در سال جدید با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، مطالبات به حق علمی، فرهنگی و معنوی رهبر فرزانه انقلاب از دانشگاهها و مسوولان دانشگاهی را مورد تأکید و پیگیری قرار خواهد داد.

رعایت نظم، قوانین و مقررات دانشگاه، لازم و ضروری و باعث رشد و شکوفایی بیشتر دانشگاه است و باید در محیطی صمیمی، دوستانه و هوشمندانه از نظم و قانون پاسداری شود.

تبیین و اجرای برنامه های هیات امنای استانها، ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی، ترسیم نقشه جامع فرهنگی، ایجاد قطبهای علمی و آزمایشگاه های ملی، ایجاد شرکت های دانش بنیان و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور با استفاده از تمام ظرفیت های موجود و حفظ شأن و منزلت اساتید و دانشجویان، تکریم کارکنان و رضایتمندی مخاطبان در اولویت برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی است.

از درگاه خداوند متعال برای ملت غیور و سرافراز ایران، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سالی سرشار از برکت، معنویت، موفقیت و بهروزی مسئلت می نمایم."