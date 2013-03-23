ارائه خدمات درمان سرپايي به 570 گردشگر نوروزي در مازندران

مهدي ولي پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طرح امدادونجات نوروزي حدود دو هزار نفر اعم از امدادگر و نجاتگرآموزش ديده و200 نفراز پرسنل جمعيت استان و در طرح راهنمايي مسافران نوروزي بيش از هزار نفر روز از جوانان عضو جمعيت هلال احمر مشاركت فعال دارند.

وي گفت:33دستگاه آمبولانس،10 دستگاه خودروي نجات و 30 دستگاه خودروي كمك دار امدادي در اجراي طرح امدادونجات جاده اي بكارگيري شده تا خدمت رساني به مسافرين و ميهمانان نوروزي استان در كمترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت انجام پذيرد.

ولي پور افزود: امسال 40 خيمه نماز به منظور تمهيد شرايطي مطلوب براي اقامه نماز ميهمانان و گردشگران در كنار پست هاي راهنمايي مسافران نوروزي برپا شده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران از خدمت رساني اين جمعيت به بيش از 60 هزار نفر گردشگر نوروزي خبرداد.

ولي پور گفت: از آغاز طرح هاي نوروزي جمعيت هلال احمر استان تا پايان روز گذشته بيش از 60 هزار نفر از خدمات هلال احمر استان بهره مند شدند.

وي افزود: توزيع 40 هزار بروشور آموزشي و اطلاع رساني، ارائه خدمت به هزارو 600 نفر از مراجعان به خيمه هاي نماز، توزيع 26 هزار بسته فرهنگي و نرم افزار هاي آموزشي، توزيع 12هزار نسخه نقشه استان و شهرستان و ارائه خدمات رايگان تست قند خون و سنجش فشار خون به 500 نفر از جمله خدمات ارائه شده به مراجعين پست هاي راهنمايي مسافرين نوروزي اين جمعيت بوده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر استان با اشاره به خدمات جمعيت هلال احمر استان در طرح امداد و نجات جاده اي گفت: اجراي 139ماموريت امداد جاده اي و ارائه خدمات موردنياز به 93مصدوم و ارائه خدمات درمان سرپايي به 570نفر از مراجعان به پايگاهها و پست هاي امداد و نجات جاده اي از جمله خدمات ارائه شده به مسافرين نوروزي بوده است.

ولي پور گفت: امسال جمعيت هلال احمر استان در راستاي اجراي طرح امداد و نجات نوروزي 33 پايگاه و پست ثابت و سيار امداد و نجات و 40 پست راهنمايي مسافرين را تدارك و تجهيز كرده تا شرايط مطلوبي را براي ميهمانان استان فراهم كند.

وي افزود: در طرح امداد و نجات جاده اي علاوه بر پست هاي فوق 12پست موقت مجهز به موتورسيكلت،يك دستگاه اتوبوس آمبولانس پيشرفته،دو دستگاه خودروري چندمنظوره و مركز امداد هوايي مجهز به يك فروند بالگرد امدادي نيز مشاركت دارند تا به فوريت هاي امدادي ميهمانان نوروزي استان در اسرع وقت پاسخ داده شود.