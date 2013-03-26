عراق با دخالت در سوریه مخالف است/پیشنهاد تشکیل شورای امنیت عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهور عراق امروز با سخنرانی در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین اجلاس سران کشورهای عربی در دوحه اظهار داشت: عراق راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه را تایید می کند و حامی تلاش های "اخضر ابراهیمی" نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران این کشور است.

وی با بیان این مطلب افزود: عراق با دخالت بیگانگان در سوریه مخالف است. خضیر الخزاعی در بخش دیگر سخنان خود بر حمایت عراق از قضیه فلسطین و تلاش برای تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور عراق همچنین انتقال موقت پارلمان عربی از دمشق به عراق تا زمان پایان یافتن بحران سوریه را خواستار شد. تشکیل شورای امنیت عربی شورایی که متولی حل و فصل مشکلات امنیتی میان کشورهای عربی باشد از دیگر پیشنهادهای خضیر الخزاعی بود.

بیست و چهارمین نشست سران کشورهای عربی امروز در دوحه آغاز به کار کرد و عراق ریاست این اجلاس را به قطر واگذار کرد.