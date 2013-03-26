تکرار ادعاهای امارات در خصوص جزایر سه گانه ایرانی/ اتهام زنی به دولت سوریه و تطهیر تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب امروز با سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس سران کشورهای عربی در دوحه اظهار داشت: امنیت و ثبات کشورهای عربی به یکدیگر مربوط است و برهم زدن امنیت یکی از این کشورها به منزله برهم زدن امنیت و ثبات تمامی جهان عرب است.

وی در عین حال به بحران سوریه اشاره و اعلام کرد که پیامدهای خطیر آن بدون شک بر کل کشورهای همسایه سوریه و منطقه تاثیر خواهد گذاشت. نبیل العربی در سیاستی همسو با کشورهای غربی و بدون توجه به اقدامات گروه های تروریستی و افراد مسلح در سوریه مدعی شد که مسئولیت نخست افزایش بحران در سوریه بر عهده نظام حاکم در این کشور است.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین بر ضرورت پایبندی به گزینه سیاسی در سوریه برای حل بحران این کشور تاکید کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به حمایت از ادعاهای تکراری شیخ نشین امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس پرداخت و مدعی شد که از تلاش های امارات برای ایجاد راه حلی مسالمت آمیز و عادلانه برای موضوع جزایر سه گانه (تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی) حمایت می کند و از دولت ایران می خواهد که در راستای اعتماد سازی و افزایش امنیت و ثبات خلیج فارس با این تلاش ها هماهنگ باشد.

نبیل العربی همچنین اظهار داشت که قضیه فلسطین همواره اساس مناقشه در منطقه بوده است و این مناقشه بر پایان بخشیدن به اشغال اراضی فلسطین و عربی توسط رژیم صهیونیستی متمرکز باقی خواهد ماند. وی افزود: بدون پایان اشغال این اراضی، منطقه روی ثبات و آرامش را نخواهد دید.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه از پیشنهاد برگزاری نشستی در سطح سران برای نظارت مستقیم بر روند آشتی ملی فلسطین و نیز ابتکار تاسیس صندوقی ویژه برای حمایت از قدس و اقتصاد فلسطین استقبال کرد.



این در حالی است که اتحادیه عرب با فشارهای قطر و عربستان و نیز اعمال نفوذ غربی ها بر خلاف منشور و آیین نامه این نهاد، کرسی دولت سوریه را به مخالفان سوری داده اند که این روزها شکاف و دودستگی میان آنها به ویژه با توجه به استعفای معاذالخطیب از ریاست ائتلاف مخالفان سوری و مخالفت شبه نظامیان ارتش آزاد با انتخاب غسان هیتو به عنوان نخست وزیر موقت مخالفان و نیز سرنوشت مبهم سرکرده شبه نظامیان ارتش آزاد بیشتر از هر زمانی است .