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۱۰ فروردین ۱۳۹۲، ۷:۵۳

به منظور افتتاح پروژه ها/

وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل سفر می کند/ هفت شهرستان میزبان نیکزاد

وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل سفر می کند/ هفت شهرستان میزبان نیکزاد

اردبیل - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید و افتتاح برخی از پروژه های بخش و راه و مسکن مهر به استان اردبیل سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در سفر یک روزه خود صبح شنبه وارد استان شده و در شهرستان های پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشگین شهر، اردبیل، خلخال و کوثر حضور خواهد یافت.

بازدید از فرودگاه پارس آباد، بیمارستان 120 تختخوابی و در حال احداث به عنوان پروژه مهر ماندگار، پروژه چهار خطه کردن مسیر پارس آباد – سربند و مسکن مهر از جمله برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی در پارس آباد است.

وی همچنین با حضور در شمال استان اردبیل از مسکن مهر شهرستان های بیله سوار و گرمی بازدید کرده و محور ارتباطی رضی – سه راهی صحرا را افتتاح خواهد کرد.

نیکزاد همچنین ضمن بازدید از طرح مسکن مهر مشگین شهر و پروژه تعریض محور اردبیل – مشگین شهر، از جاده اردبیل – سرچم و پروژه در حال ساخت راه آهن میانه - اردبیل بازدید خواهد کرد.

بازدید و بررسی روند ساخت مسکن مهر خلخال، کوثر و اردبیل و حضور در جلسه شورای مسکن و حمل و نقل استان اردبیل از دیگر برنامه های سفر نیکزاد به این استان اعلام شده است.

 

کد مطلب 2023953

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