عملیات ساخت بلوار گردشگری آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی، صبح امروز جمعه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه نخست بلوار گردشگری آبادان اظهار کرد: مردم آبادان شبانه‌روز دغدغه توسعه شهرستان را دارند و برای من افتخار است که امروز همگرایی و اهمیت به توسعه در منطقه وجود دارد.

وی با بیان اینکه «انسان، محور توسعه است»، افزود: همگرایی بین‌بخشی و رفتار سازمانی می‌تواند به رونق و توسعه شهرستان کمک کند و خوشبختانه امروز این همگرایی وجود دارد.

فرماندار ویژه آبادان خطاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اگر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه‌های مرتبط مانند گمرک، همکاری لازم صورت نگیرد، در اینجا شرمنده مردم خواهیم شد؛ موضوع گیت‌های گمرکی در مبادی ورودی بسیار مهم است.

پیرهادی ادامه داد: مصوبات دولت نباید روی زمین بماند و نگاه بخشی نباید مانع اجرای موضوعاتی همچون استقرار دروازه‌های گمرکی در مبادی ورودی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبادان توضیح داد: شهرستان آبادان بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و از سه بندر و یک فرودگاه بین‌المللی برخوردار است.

فرماندار ویژه آبادان بیان کرد: همه داشته‌هایی که یک کشور دارد، در آبادان وجود دارد و سرمایه اصلی ما مردم آبادان هستند.

پیرهادی گفت: تجربه مردم این منطقه در طول ۱۰۰ سال گذشته گواه این است که مردم آبادان با مبانی توسعه آشنایی دارند و همواره برای پیشرفت و توسعه شهرستان کمک کرده‌اند.