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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

عملیات ساخت بلوار گردشگری آبادان آغاز شد

عملیات ساخت بلوار گردشگری آبادان آغاز شد

آبادان- فرماندار آبادان گفت: آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث «بلوار گردشگری آبادان» این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی، صبح امروز جمعه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه نخست بلوار گردشگری آبادان اظهار کرد: مردم آبادان شبانه‌روز دغدغه توسعه شهرستان را دارند و برای من افتخار است که امروز همگرایی و اهمیت به توسعه در منطقه وجود دارد.

وی با بیان اینکه «انسان، محور توسعه است»، افزود: همگرایی بین‌بخشی و رفتار سازمانی می‌تواند به رونق و توسعه شهرستان کمک کند و خوشبختانه امروز این همگرایی وجود دارد.

فرماندار ویژه آبادان خطاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اگر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه‌های مرتبط مانند گمرک، همکاری لازم صورت نگیرد، در اینجا شرمنده مردم خواهیم شد؛ موضوع گیت‌های گمرکی در مبادی ورودی بسیار مهم است.

پیرهادی ادامه داد: مصوبات دولت نباید روی زمین بماند و نگاه بخشی نباید مانع اجرای موضوعاتی همچون استقرار دروازه‌های گمرکی در مبادی ورودی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبادان توضیح داد: شهرستان آبادان بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و از سه بندر و یک فرودگاه بین‌المللی برخوردار است.

فرماندار ویژه آبادان بیان کرد: همه داشته‌هایی که یک کشور دارد، در آبادان وجود دارد و سرمایه اصلی ما مردم آبادان هستند.

پیرهادی گفت: تجربه مردم این منطقه در طول ۱۰۰ سال گذشته گواه این است که مردم آبادان با مبانی توسعه آشنایی دارند و همواره برای پیشرفت و توسعه شهرستان کمک کرده‌اند.

کد مطلب 6936884

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      8 0
      پاسخ
      متأسفانه فقط در حد کلنگ زنی است و سپس فراموش می شود آبادان و خرمشهر تنها شهرستان های مظلوم هستند که روز به روز بدتر از دیروز است

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