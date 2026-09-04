عملیات ساخت بلوار گردشگری آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی، صبح امروز جمعه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه نخست بلوار گردشگری آبادان اظهار کرد: مردم آبادان شبانهروز دغدغه توسعه شهرستان را دارند و برای من افتخار است که امروز همگرایی و اهمیت به توسعه در منطقه وجود دارد.
وی با بیان اینکه «انسان، محور توسعه است»، افزود: همگرایی بینبخشی و رفتار سازمانی میتواند به رونق و توسعه شهرستان کمک کند و خوشبختانه امروز این همگرایی وجود دارد.
فرماندار ویژه آبادان خطاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اگر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعههای مرتبط مانند گمرک، همکاری لازم صورت نگیرد، در اینجا شرمنده مردم خواهیم شد؛ موضوع گیتهای گمرکی در مبادی ورودی بسیار مهم است.
پیرهادی ادامه داد: مصوبات دولت نباید روی زمین بماند و نگاه بخشی نباید مانع اجرای موضوعاتی همچون استقرار دروازههای گمرکی در مبادی ورودی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای آبادان توضیح داد: شهرستان آبادان بالغ بر ۳۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و از سه بندر و یک فرودگاه بینالمللی برخوردار است.
فرماندار ویژه آبادان بیان کرد: همه داشتههایی که یک کشور دارد، در آبادان وجود دارد و سرمایه اصلی ما مردم آبادان هستند.
پیرهادی گفت: تجربه مردم این منطقه در طول ۱۰۰ سال گذشته گواه این است که مردم آبادان با مبانی توسعه آشنایی دارند و همواره برای پیشرفت و توسعه شهرستان کمک کردهاند.
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