اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی ساری پس از 15 سال توسط شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي رضايي فرح آبادي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات سفر مازندران اظهار داشت: ساري از پتانسيل هاي خوبي در حوزه گردشگري برخوردار است.

وي با اشاره به وجود مواهب طبيعي فراوان از جمله دريا و جنگل در ساري افزود: درياي فرح آباد ساري براي مسافران نوروزي آماده سازي شده تا گردشگران بتوانند از جاذبه هاي طبيعي اين شهر استفاده بهينه كنند.

رضايي فرح آبادی با بیان اینکه باید هر سال وضعيت ساري بهبود پيدا كند و گردشگري ساري برجسته تر شود، اظهار داشت: كساني كه وارد شهر ساري مي شوند به نحو احسن و مطلوب باید از اين فضا استفاده كنند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به جلوگيري از چادرخوابي در پارك هاي شهرستان ساري و ساماندهي مسافران در اماكن از پيش تعيين شده گفت: اين امر در راستاي تامين امنيت مسافران و گردشگران صورت گرفته است.

وي با اعلام اينكه اجراي طرح جمع آوري آب هاي سطحي پس از گذشت 15 سال در دستور كار شهرداري ساري قرار گرفت، افزود: در حال حاضر اجراي اين طرح بالغ بر 200 ميليارد تومان هزينه دارد كه در طول 4 سال آينده انجام خواهد شد و اولويت كاري شهرداري است.

وی گفت: طرح اجراي كامل كمربندي، اجراي 30 متري اندرخورا و نهضت آسفالت در ساری از پيشرفت وي‍ژه اي برخوردار است.

رضايي با بیان اینکه فعالیت های زيرساختي در شهرداري ساري به مراتب بيش از گذشته است گفت: شوراي شهر و شهرداري ساري با تسريع در اجراي فعاليت هاي زيرساختي به اقدامات روبنايي توجه دارند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 550 هزار نفر جمعیت دارد.