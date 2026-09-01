به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح سهشنبه در آیین افتتاح پروژههای صنعت برق استان کرمانشاه که در شهرک صنعتی زاگرس برگزار شد، اظهار کرد: انرژی و برق زمانی میتوانند نقش مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشند که در خدمت فعالیتهای مولد قرار گیرند و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شوند.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه انرژی افزود: تلاش دولت بر این است که برق تا حد امکان برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مصرف شود و با وجود محدودیتهایی که در سال جاری در برخی بخشهای انرژی ایجاد شد، تأمین برق واحدهای صنعتی با جدیت دنبال شده است.
وزیر نیرو از تدوین و اجرای نقشه جامع تأمین انرژی صنایع خبر داد و گفت: هدف این برنامه فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی است و تحقق آن به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد.
علیآبادی با تأکید بر اینکه توسعه صنعت و تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، تصریح کرد: اجرای برنامههای توسعه صنعت برق و پاسخگویی به نیازهای بخش تولید، نیازمند شکلگیری اقتصاد مناسب و فراهم شدن بستر لازم برای جذب سرمایه است.
وی درباره وضعیت تولید برق در استان کرمانشاه اظهار کرد: این استان اکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق دارد و از نظر تولید انرژی به خودکفایی رسیده است، اما صرف داشتن ظرفیت تولید کافی نیست و باید مصرف برق نیز به شکل صحیح و بهینه مدیریت شود.
وزیر نیرو آب و برق را دو پایه اصلی توسعه کشور دانست و افزود: تأمین این زیرساختها میتواند زمینهساز توسعه، عمران و آبادانی باشد و به همین دلیل باید برای نیازهای آینده از هماکنون برنامهریزی کرد.
علیآبادی با اشاره به تحولات صنعتی جهان گفت: کشورهایی که طی دهههای گذشته توانستهاند خود را با انقلابهای صنعتی همراه کنند، به جایگاههای بالاتری در اقتصاد و صنعت دست یافتهاند و اکنون جهان در مسیر انقلاب صنعتی چهارم قرار دارد.
وی افزود: در این مرحله، وابستگی صنایع و فناوریهای نوین به انرژی و برق بیش از گذشته افزایش یافته است و توسعه فناوریهای اطلاعاتی و پردازشی نیز به مصرف بیشتر برق نیاز دارد؛ بنابراین باید نیازهای انرژی آینده کشور از امروز مورد توجه قرار گیرد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: حرکت اقتصاد ایران به سمت فناوریهای نوین و توسعه پایدار، نیازمند دسترسی به انرژی مطمئن و پایدار است و باید میان میزان تولید و مصرف برق تناسب ایجاد شود.
علیآبادی بر توسعه تولید برق در مقیاسهای کوچک تأکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که واحدهای مسکونی نیز تا حد امکان به تولیدکننده انرژی تبدیل شوند و استفاده از فناوریهای جدید ظرفیتهای تازهای برای تولید برق ایجاد کند.
وی همچنین درباره حوزه آب اظهار کرد: در کنار مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی، توسعه فناوریهایی مانند شیرینسازی آب شور با جدیت دنبال میشود و طرحهای بزرگی در این حوزه در دست اجراست که جزئیات آنها در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به توانمندیهای کشور در صنعت انرژی افزود: ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و تجربه چندین دهه فعالیت و آموزش در صنعت انرژی نشان داده که توان فنی و مهندسی کشور میتواند در شرایط مختلف، مسیر توسعه و خوداتکایی را ادامه دهد.
علیآبادی تصریح کرد: کشور در شرایط فشار و محدودیت نیز توانسته است تجهیزات و ماشینآلات پیشرفته تولید کند و این توانمندی، سرمایهای مهم برای ادامه مسیر توسعه صنعت انرژی به شمار میرود.
وی با قدردانی از کارکنان صنعت برق گفت: نیروهای این صنعت در دورههای بحرانی و حتی هنگام حملات و اصابت موشک به مناطق مختلف، در محل خدمت خود حاضر بودند و تا زمان رفع مشکلات شبکه برق، فعالیت خود را متوقف نکردند تا مردم بتوانند با آرامش به زندگی خود ادامه دهند.
وزیر نیرو در پایان درباره مطالبات استان کرمانشاه نیز گفت: درخواستهای مطرحشده از سوی استاندار، از جمله ارتقای روشنایی معابر و اجرای طرح تبدیل سیمهای برق به کابل، در دستور کار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.
علیآبادی افزود: در صورت نیاز، کارگروه استانی وزارت نیرو در کرمانشاه مستقر میشود تا مسائل و مشکلات استان را به شکل منسجم بررسی کرده و برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام کند.
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