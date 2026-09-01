به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی و دریافت گزارشهایی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی شهری توسط فردی سودجو در یکی از محلههای خرمآباد، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی قضایی، با حضور کارشناسان مسکن و شهرسازی در محل موردنظر حضور یافته و مشخص شد که متهم با ترفندهای مختلف، اقدام به تصرف غیرمجاز ۳۰۰ مترمربع از اراضی شهری کرده و در حال انجام ساختوساز غیرقانونی در این محدوده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این زمین تصرفشده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: با اقدام بهموقع پلیس، از ادامه هرگونه فعالیت عمرانی و ساختوساز غیرمجاز در این ملک جلوگیری به عمل آمد.
سرهنگ سپهوند، تصریح کرد: دراینرابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی و دستاندازی به اراضی دولتی و شهری، از اولویتهای اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و با متخلفان این حوزه قاطعانه برخورد خواهد شد.
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