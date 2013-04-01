برای برپا کردن آتش در سیزده بدر از مواد آتش زا استفاده نکنید

مهدی ایاز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از سوختگی با آتش در روز سیزده بدر اظهار داشت: یکی از مشکلات در ایام نوروز به خصوص در روز 13 فروردین برپا کردن آتش است که هرساله باعث ایجاد سوختگی به خصوص در کودکان می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه هر سال در این روز به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی و برافروختن آتش بزرگ شاهد افتادن کودکان در آتش و یا سوختن کف دست افراد هستیم.

با برپا کردن آتش به منافع عمومی صدمه نزنید

رئیس بیمارستان قطب الدین شیرازی با اشاره به اینکه آتش وسیله تفریح و بازی نیست بیان داشت: در صورتی که افراد نمی توانند آتش و بچه ها را کنترل کنند نباید اقدام به درست کردن آتش کنند و علاوه بر آسیب بر خود به محیط سبز نیز آسیب وارد کنند.

ایاز اضافه کرد: در صورت علاقه به برپا کردن آتش، آن را در حد معقول و در جای مناسب ایجاد کنند تا از آسیب به طبیعت و خود جلوگیری شود و همچنین از ایجاد آتش هایی که مهار آن سخت است خودداری کنند.

رئیس مرکز آموزش درمانی سوانح سوختگی قطب الدین شیرازی با تاکید بر اینکه در این روز شاهد سوختگی های 30 درصد در کودکان هستیم که درصد بسیار بالایی است عنوان کرد: ایجاد آتش برای خانواده هایی که فرزندان کوچک دارند میتواند پیامدهای نامناسبی داشته باشد و یک روز تفریح آنها را تبدیل به همه عمر پشیمانی کند.

وی تصریح کرد: از درست کردن آتش با نفت و ژل آتش زا و .. خودداری کنید چراکه این گونه مواد به دلیل برفروخته شدن ناگهانی باعث ایجاد سوختگی شدید می شوند.

ایاز افزود: افراد از برگ خشک و چوب های ظریف برای روشن کردن آتش استفاده کنید و برای انجام این کار صبر داشته و با حوصله و زمان کافی آتش روشن کنند تا از برافروخته شدن یک دفعه آتش و ایجاد سوختگی جلوگیری شود .

از گذاشتن یخ بر روی سوختگی خودداری شود

رئیس مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی قطب الدین شیرازی در خصوص اقدامات بعد از سوختگی گفت:اگر لباس فرد دچار آتش شد با آب و یا پتوی مرطوب آتش را خاموش کرده و در صورت نداشتن امکانات از دویدن فرد جلوگیری و او را روی زمین بغلتانید.

ایاز با تاکید بر اینکه از گذاشتن یخ بر روی سوختگی خودداری شود اضافه کرد: لباس باعث نگه داشتن حرارت می شود و باید بعد از درآوردن لباس فردی که حدود 10 درصد سوختگی (سوختگی خفیف) دارد بدن آن را با آب تا 15 درجه شستشو داد.

در سوختگی شدید از شستشوی فرد خودداری کنیم

رئیس بیمارستان قطب الدین شیرازی اظهار داشت: در سوختگی شدید از شستشوی فرد خودداری کنیم چراکه این موضوع باعث کاهش حرارت بدن می شود و باید فرد بعد از در آوردن لباس و پیچیده شدن در پتو به سرعت به بیمارستان انتقال داده شود.