محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان در چند روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد پدیده غالب جوی است.

وی با اشاره به وجود پدیده غبار رقیق در ساعاتی از امروز در آسمان استان، افزود: از امروز شاهد افزایش حدود ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در سطح استان خواهیم بود و پس از آن دمای هوا تا روز یکشنبه از ثبات نسبی برخوردار است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات دمایی در اواسط هفته آینده تصریح کرد: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به‌ویژه در اواسط روز افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و دمای بیشینه در این ۲ روز بین ۱ تا ۲ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

باقری‌شکیب در پایان به نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد با دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد.

وی ادامه داد: صبح امروز ایستگاه‌های بهار، شیرین‌سو، گل‌تپه و همدان با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و در این مدت کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز بین ۱۲ تا ۳۱ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.