محدوديت هاي ترافيكي در محورهاي مازندران اعمال مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اعلام پليس راه مازندران، عبور و مرور انواع موتورسيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها و بزگراه ها و جاده هاي اصلي برون شهري استان ممنوع است.

در تمامي محورهاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تريلر،كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل از وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي شود كه مقررات يكطرفه شدن عبور ومرور در آنها اجرا مي شود يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند.

محور چالوس

تردد انواع تريلر،كاميون و كاميونت كماكان در محور كرج-چالوس و بلعكس ممنوع بوده. تردد انواع وسايل نقليه در محور كرج-چالوس از ساعت 12 روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم فروردین از ساعت 13 تا 1 بامداد روزهاي بعد از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15 تا 24روز هاي فوق از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه است.

محور هراز

تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع مي باشد. تردد انواع كاميون و كاميونت به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني تا ساعت 24 روز جمعه شانزدهم فروردین از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

تردد انواع وسايل نقليه در محور هراز از ساعت 13 تا 24 روزهاي سیزدهم ، چهاردهم و شانزدهم فرودین از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد وسايل نقليه از ساعت 15 تا 24 روزهاي فوق از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء)بصورت يكطرفه خواهد بود.

محور فيروزكوه

تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملان مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 8 روز پنجشنبه هشتم فروردین تا 24 روز جمعه شانزدهم فروردین از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است.

مازندران داراي محورهاي اصلي هراز، سوادكوه و كندوان است.