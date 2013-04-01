به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در آخرین دیدار خود در چارچوب رقابتهای بوندس لیگا با نتیجه 9 بر 2 مقابل هامبورگ به برتری رسیده و باواریایی‌ها امیدوارند سه شنبه شب هم بتوانند در دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه "آلیانتس آرنا" مقابل نماینده پرقدرت ایتالیا به یک پیروزی قابل اتکا دست پیدا کنند.

این تیم در دور یک هشتم نهایی به لطف پیروزی قابل قبول در دیدار رفت مقابل آرسنال توانستند جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کنند. این تیم به خوبی اهمیت بازی‌های رفت و برگشت را می‌داند. یووه هم در دو دیدار مقابل سلتیک اسکاتلند به برتری رسید و به این مرحله صعود کرد.

بایرن مونیخ در سال‌های 2010 و 2012 به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرده در حالیکه یوونتوس از سال 2006 که به دلیل فساد مالی به سری بی سقوط کرد برای نخستین بار است که به مرحله یک چهارم نهایی می‌رسد.

"آنتونیو کونته"، سرمربی یوونتوس، در خصوص این دیدار گفت: ما قصد داریم بدون هیچ واهمه ای با بایرن در مونیخ بازی کنیم. یووه با تیم قدرتمندی رو به رو خواهد شد اما برای محقق شدن رویای قهرمانی باید این رویارویی را بپذیریم. در رقابتهای سری آ که در مسیر درستی حرکت می‌کنیم حال باید ببینیم در اروپا هم چنین وضعیتی داریم یا نه.

بایرن مونیخ و یوونتوس پیش از این 6 بار یا یکدیگر بازی کرده اند که سهم یووه سه پیروزی و بایرن دو برد بوده است. یک دیدار دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده است.

"باستین شواین اشتایگر" در آستانه این بازی ضمن قدرتمند توصیف کردن یوونتوس اظهار داشت: ما در بازی با هامبورگ با نتیجه 9 بر 2 پیروز شدیم اما داستان یوونتوس متفاوت است. این تیم یکی از بهترین‌های اروپاست.