اعمال محدودیت ترافیکی در چهار محور پرتردد اردبیل/ کاهش تصادفات در استان

معراج ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از صبح امروز دوشنبه محدودیت ترافیکی در محورهای اردبيل- آستارا، اردبيل- سراب، خلخال به اسالم، اردبيل- سرچم و بالعكس اعمال شده است.

به گفته وی در این طرح تردد انواع تريلر و كاميون به استثنا وسائط نقلیه سنگین حامل مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 7 تا 24 روز هاي دوشنبه و سه شنبه دوازدهم و سیزدهم فروردین در محور هاي اعلام شده ممنوع است.

فرمانده پلیس راه استان با اشاره به افزایش تردد خودرو با توجه به 13 فروردین به عنوان روز طبیعت یادآور شد: علاوه بر این بسیاری از گردشگران استان و نیز سایر استان های همسایه در حال بازگشت از سفرهای نوروزی هستند، که این دو عامل موجب ایجاد ترافیک در محورهای پرتردد می شود.

وی با تاکید بر برخورد با متخلفان طرح محدودیت ترافیکی از رانندگان خدورهای سنگین خواست از تردد در این محورها پرهیز کرده و از محورهای جایگزین اعلام شده استفاده کنند.

ظهیری عنوان کرد: در این ایام به دلیل افزایش مسافرت ها آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن با رشد مواجه می شود که با امسال با حضور گسترده پلیس در جاده ها و برخورد با متخلفان و اعمال طرح های مختلف و نیز رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان این آمارها کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه پلیس تمام تلاش خود را می کند که شهروندان و مسافران تعطیلات نوروزی را بدون مشکل سپری کنند، یادآور شد: رانندگان باید ضمن توجه به هشدارهای پلیس، در ایجاد امنیت برای سرنشینان و خانواده های خود مشارکت کنند.

فرمانده پلیس راه استان از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ و رانندگی در زمان خواب آلودگی به عنوان اصلی ترین عامل تصادفات پرهیز کرده و از سلامت فنی خودرو خود اطمینان حاصل کنند.