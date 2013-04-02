بازدید مهمانپرست از دانشکده شرق شناسی دانشگاه ایروان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، رامین مهمانپرست امروز سه شنبه در ادامه سفر رسانه ای خود به ایروان، از دانشکده شرق شناسی دانشگاه دولتی ایروان بازدید کرد.

وی در این بازدید علاوه بر گفتگو با گورگن ملیکیان رئیس دانشکده شرق شناسی با گارنیک آساتوریان مسئول کرسی ایران شناسی نیز دیدار و گفتگو کرد.

ملیکیان در این دیدار گفت: کرسی ایران شناسی دانشگاه ما یکی از کرسی های بسیار پر توان است و تا کنون 4 کنفرانس بین المللی با موضوعات مختلف از جمله تاریخ شناسی برگزار کرده است. بنابراین به داشتن کرسی ایران شناسی افتخار می کنیم.

وی از کاهش دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در دانشگاه ایروان ابراز ناراحتی کرد و گفت: در گذشته 40 دانشجو ایرانی در سطح دکترا داشتیم اما امروز 10 دانشجو در این سطح آماده دفاع هستند که البته علت این کاهش بی توجهی از دو کشور بوده است. در حالی که ما باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

ملیکیان گفت: در گذشته 4 سال به طور متوالی دانشجویان ما برای شناخت بیشتر ایران به کشور شما سفر کردند اما امروز این راه بسته شده است.

رئیس دانشکده شرق شناسی دانشگاه ایروان گفت: دانشجویان ارمنی باید با سفر به ایران از نزدیک فرهنگ ایران آشنا شوند و ببینند که ایران چطور با هزینه خود کلیساها را مرمت و نگهداری می کند اما متاسفانه این فرهنگ در کشورهای دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: هیچوقت به ارمنی گفته نشد که بالای چشمت ابروست. خواهش من این است که مجددا امکان سفر دانشجویان ما به ایران برای درک فرهنگ و تمدن ایران فراهم شود.

گارنیک آساتوریان رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان نیز در گفتگویی به رابطه ایران و ارمنستان و لزوم حفظ و ارتقا این رابطه اشاره و گزارشی از عملکرد کار مرکز ایران شناسی ارائه کرد.

شیروانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز که به همت و تلاش وی تجهیزات مربوط به فعالیت مرکز ایران شناسی دایر شده است، در این دیدار حضور داشت.