مشایی: امیدواریم بلاروس همکاری جدی تری در جنبش عدم تعهد داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسفنديار رحيم مشايي پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در ديدار سفير بلاروس با بيان اينكه بنيان روابط ايران و بلاروس قبل از اينكه بر مبناي مسايل سياسي و اقتصادي باشد بر مبناي دوستي، تفاهم و ديدگاه‌هاي مشترك دو كشور استوار است، اظهار داشت: دوستي بين دو كشور و دو ملت مستمر و هميشگي خواهد بود و با توجه به اينكه ايران و بلاروس از ظرفيت‌هاي فراواني برخوردار هستند، شايسته است كه حجم روابط خود را بيش از پيش افزايش دهند.



وی گفت: ايران و بلاروس با توجه به مواضع مشترك و نگاه يكساني كه نسبت به مسائل مختلف انساني و عرصه بين‌المللي دارند، از فرصت‌هاي مناسبي نيز براي ارتقا و گسترش سطح همكاري‌هاي خود برخوردار هستند.



مشايي با بيان اينكه نظام سلطه نمي‌خواهد ملت‌ها مستقل زندگي كرده و از ظرفيت‌هايشان براي پيشبرد امور و ارتقاء سطح زندگي خود استفاده كنند، گفت: از آنجايي كه تحقق اهداف بلند انساني در سايه همكاري‌هاي بين‌المللي امكان‌پذير است، لذا تنها راه پيش روي ملت‌ها اين است كه همه دست به دست هم داده و در ايجاد مديريت مشترك جهاني با هم مشاركت كنند.



رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد تصريح كرد: دنيا را بايد ملت‌ها با هم اداره كنند و در اين خصوص نسبت ملت‌ها با يكديگر يكسان است، نبايد كشوري براي خود حق بيشتري مطالبه كند، چرا كه زياده‌خواهي ثبات و اعتماد ملت‌ها را از بين مي‌برد.

وی تصريح كرد: قدرت‌هاي زياده خواه نبايد فرصت تكرار تجربه‌هاي تلخ تاريخي را داشته باشند و راه آن ايستادگي و قرار گرفتن ملت‌ها در كنار يكديگر است.



مشایی با بيان اينكه دوران زورگويي و اعمال فشار به كشورهاي مستقل و آزاديخواه رو به پايان است، اظهار داشت: بشريت در حال ورود به فضاي جديدي است و فشارهايي كه روي كشورهايي مانند ايران و بلاروس وجود دارد بزودي به پايان خواهد رسيد.

دیدار اسفندیار رحیم مشایی و سفیر بلاروس در دفتر رئیس جمهور برگزار شده است

وی خاطر نشان كرد: امروز ملاك نزديكي دولت‌ها و ملت‌ها به يكديگر نوع نگاه آنها نسبت به مسايل جهاني است.



رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد گفت: بايد با نگاه بين‌المللي و جهاني براي استقرار عدالت، صلح و ثبات در جهان تلاش شود و جنبش عدم تعهد فرصتي براي تحقق اين ديدگاه است.



وی افزود: جمهوري اسلامي ايران در دوران مديريت خود بر جنبش عدم تعهد بر اين موضوع تمركز دارد كه جنبش عدم تعهد را با تمام ظرفيت‌هايش مورد توجه قرار دهد و اگر جنبش عدم تعهد در مسايل مهم دنيا تاثيرگذار باشد بي ترديد منافع همه اعضاء تأمين خواهد شد.



مشایی تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران فعال‌سازي و اثربخش بودن هر چه بيشتر جنبش عدم تعهد را با جديت پيگيري خواهد كرد و معتقديم كه بايد اين جنبش در معادلات بين‌المللي حضور فعال و مؤثري داشته باشد و البته راه آن اين است كه همه اعضاء نسبت به گذشته مشاركت مؤثرتري در آن داشته باشند.



سفير بلاروس نيز در اين ديدار، رياست ايران بر جنبش عدم تعهد را يك فرصت طلايي دانست و اظهار داشت: بلاروس به عنوان عضو جنبش عدم تعهد از برنامه‌هاي ايران براي فعال كردن نقش اين جنبش در سطح بين‌المللي حمايت مي‌كند.



وي افزود: اعضاي جنبش عدم تعهد ظرفيت‌هاي فراواني دارند كه اگر با يكديگر هم‌جهت شده و در يك مسير قرار بگيرند، مي‌تواند آثار و نتايج مثبت و سازنده‌اي براي تمام جهان باشد.



سفير بلاروس همچنين سفر رحيم مشايي به بلاروس را نقطه عطفي در روابط دو كشور دانست و اظهار داشت: پس از اين سفر براساس نقشه راهي كه به تصويب رسيد، حجم همكاري‌هاي دو كشور در سه سال گذشته به چندين برابر افزايش يافته است و مصمم هستيم اين ميزان را هر چه بيشتر ارتقاء دهيم.