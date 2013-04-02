به گزارش خبرنگار مهر، هوادارن تیم فوتبال سپاهان استقبال قابل توجهی از بازی این تیم مقابل الاهلی عربستان به عمل آوردهاند و در حالیکه هنوز بازی آغاز نشده، نزدیک به 8 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند.
درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 18:30 امروز باز شد و همزمان بلیتفروشی مسابقه آغاز شد؛ از صبح امروز هم در دو محل عرضه بلیت در اصفهان، بلیتفروشی این مسابقه آغاز شده بود.
تماشاگران همچنان مشغول ورود به ورزشگاه فولادشهر اصفهان هستند و مشغول پر کردن ورزشگاه فولادشهر اصفهان هستند.
تماشاگران سپاهان پیش از آغاز بازی با شعار شهاب دست طلایی، دروازهبان سپاهان را تشویق کردند.
همچنین خلعتبری و امید ابراهیمی هم از بازیکنانی بودند که پیش از آغاز مسابقه مورد تشویق هواداران قرار گرفتند. سپاهانیها با شعارهایی در مورد محمدرضا خلعتبری، به گل او در بازی استقلال اشاره کردند.
بنری در مورد اتحاد هواداران سپاهان و تراکتور برای حضور در فینال جام حذفی پشت دروازه جنوبی ورزشگاه فولادشهر نصب شده است.
همچنین بنری با دو زبان فارسی و انگلیسی با عنوان "صلح آرمان محمد و آل و محمد" در قسمت شرقی جایگاه تماشاگران ورزشگاه نصب شده است.
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